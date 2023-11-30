Звезда тюменской команды КВН «Союз» снялся в фильме «Елки 10»

Капитан тюменской команды КВН «Союз» Айдар Гараев снялся в фильме «Елки 10»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма «Елки 10» состоится 7 декабря Фото:

Капитан тюменской команды КВН «Союз» Айдар Гараев сыграл роль второго плана в фильме «Елки 10». Информация об этом указана на сайте «Кинопоиск». Премьера картины назначена на 7 декабря.

«Актеры: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов, Эльдар Калимулин, Софья Присс, Даня Киселев. Также Амиран Сардаров, Айдар Гараев и другие», — указано на официальном сайте сервиса «Кинопоиск».

Это не первая картина, в которой снялся тюменец Гараев. Ранее он сыграл эпизодическую роль в сериале «Реальные пацаны». Также Гараев вошел в актерский состав новогодней комедии «Самоирония судьбы».

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени пройдет совместный концерт команд КВН «Союз» и «Пятигорск». Выступление комиков запланировано на 6 декабря.

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Капитан тюменской команды КВН «Союз» Айдар Гараев сыграл роль второго плана в фильме «Елки 10». Информация об этом указана на сайте «Кинопоиск». Премьера картины назначена на 7 декабря. «Актеры: Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Виталий Кищенко, Ольга Дибцева, Александр Баширов, Эльдар Калимулин, Софья Присс, Даня Киселев. Также Амиран Сардаров, Айдар Гараев и другие», — указано на официальном сайте сервиса «Кинопоиск». Это не первая картина, в которой снялся тюменец Гараев. Ранее он сыграл эпизодическую роль в сериале «Реальные пацаны». Также Гараев вошел в актерский состав новогодней комедии «Самоирония судьбы». Ранее агентство писало о том, что в Тюмени пройдет совместный концерт команд КВН «Союз» и «Пятигорск». Выступление комиков запланировано на 6 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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