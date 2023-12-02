Власти Ноябрьска предупредили родителей школьников об опасности

Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) просит родителей школьников на следующей неделе внимательно следить за погодой и контролировать нахождение детей на улицах. По прогнозам синоптиков, ожидаются морозы ниже 35 градусов.
«На следующей неделе синоптики обещают понижение температуры до -35, а то и больше. На наших ресурсах мы будем размещать рекомендации Единой дежурно-диспетчерской службы города об ограничении пребывания школьников на улице», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Информация будет публиковаться ежедневно с 6 до 12 часов.
Руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Ямала об аномальных морозах. В ближайшую неделю столбик термометра опустится ниже 40 градусов мороза.
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