Власти Ноябрьска предупредили родителей школьников об опасности

Власти Ноябрьска просят родителей следить за детьми на улицах в сильные морозы

03 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Подробный прогноз погоды будет ежедневно публиковаться на городских сервисах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) просит родителей школьников на следующей неделе внимательно следить за погодой и контролировать нахождение детей на улицах. По прогнозам синоптиков, ожидаются морозы ниже 35 градусов. «На следующей неделе синоптики обещают понижение температуры до -35, а то и больше. На наших ресурсах мы будем размещать рекомендации Единой дежурно-диспетчерской службы города об ограничении пребывания школьников на улице», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Информация будет публиковаться ежедневно с 6 до 12 часов. Руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Ямала об аномальных морозах. В ближайшую неделю столбик термометра опустится ниже 40 градусов мороза.

Мэрия Ноябрьска (ЯНАО) просит родителей школьников на следующей неделе внимательно следить за погодой и контролировать нахождение детей на улицах. По прогнозам синоптиков, ожидаются морозы ниже 35 градусов. «На следующей неделе синоптики обещают понижение температуры до -35, а то и больше. На наших ресурсах мы будем размещать рекомендации Единой дежурно-диспетчерской службы города об ограничении пребывания школьников на улице», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Информация будет публиковаться ежедневно с 6 до 12 часов. Руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Ямала об аномальных морозах. В ближайшую неделю столбик термометра опустится ниже 40 градусов мороза.