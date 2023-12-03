Труппа японской балерины выступила на сцене областной филармонии
Балерину из Японии Марину Сибаяма удивило разнообразие майонеза, а также дешевые хлеб, яблоки и огурцы на прилавках одного из курганских магазинов. Артистка записала короткое видео с обзором города.
«Это все майонез? Вот насколько русские его любят. Тут много различных видов. И даже в ведре есть», — видео с обзором на Курган выложена на
Сибаяма родилась в Японии. Она перебралась в Москву 14 лет назад. В ноябре артистка вместе со своей труппой приезжала с концертом в областную филармонию.
Марина Сибаяма поделилась впечатлениями о Кургане со своими подписчиками
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