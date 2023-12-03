03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Балерину из Японии удивили цены на хлеб и обилие майонеза в курганском магазине. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс «Ученик года». Курган , балерины, балет
Труппа японской балерины выступила на сцене областной филармонии Фото:

Балерину из Японии Марину Сибаяма удивило разнообразие майонеза, а также дешевые хлеб, яблоки и огурцы на прилавках одного из курганских магазинов. Артистка записала короткое видео с обзором города.

«Это все майонез? Вот насколько русские его любят. Тут много различных видов. И даже в ведре есть», — видео с обзором на Курган выложена на youtube-канале балерины. Сибаяма отметила, что хлеб, яблоки, огурцы и шоколадные конфеты на развес в магазине стоят дешево.

Сибаяма родилась в Японии. Она перебралась в Москву 14 лет назад. В ноябре артистка вместе со своей труппой приезжала с концертом в областную филармонию.

Марина Сибаяма поделилась впечатлениями о Кургане со своими подписчиками
Марина Сибаяма поделилась впечатлениями о Кургане со своими подписчиками

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Балерину из Японии Марину Сибаяма удивило разнообразие майонеза, а также дешевые хлеб, яблоки и огурцы на прилавках одного из курганских магазинов. Артистка записала короткое видео с обзором города. «Это все майонез? Вот насколько русские его любят. Тут много различных видов. И даже в ведре есть», — видео с обзором на Курган выложена на youtube-канале балерины. Сибаяма отметила, что хлеб, яблоки, огурцы и шоколадные конфеты на развес в магазине стоят дешево. Сибаяма родилась в Японии. Она перебралась в Москву 14 лет назад. В ноябре артистка вместе со своей труппой приезжала с концертом в областную филармонию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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