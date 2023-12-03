Балерину из Японии удивили цены на хлеб и обилие майонеза в курганском магазине. Скрин

04 декабря 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Труппа японской балерины выступила на сцене областной филармонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Балерину из Японии Марину Сибаяма удивило разнообразие майонеза, а также дешевые хлеб, яблоки и огурцы на прилавках одного из курганских магазинов. Артистка записала короткое видео с обзором города. «Это все майонез? Вот насколько русские его любят. Тут много различных видов. И даже в ведре есть», — видео с обзором на Курган выложена на youtube-канале балерины. Сибаяма отметила, что хлеб, яблоки, огурцы и шоколадные конфеты на развес в магазине стоят дешево. Сибаяма родилась в Японии. Она перебралась в Москву 14 лет назад. В ноябре артистка вместе со своей труппой приезжала с концертом в областную филармонию. Марина Сибаяма поделилась впечатлениями о Кургане со своими подписчиками Скрин: youtube-канал Марины Сибаяма

Балерину из Японии Марину Сибаяма удивило разнообразие майонеза, а также дешевые хлеб, яблоки и огурцы на прилавках одного из курганских магазинов. Артистка записала короткое видео с обзором города. «Это все майонез? Вот насколько русские его любят. Тут много различных видов. И даже в ведре есть», — видео с обзором на Курган выложена на youtube-канале балерины. Сибаяма отметила, что хлеб, яблоки, огурцы и шоколадные конфеты на развес в магазине стоят дешево. Сибаяма родилась в Японии. Она перебралась в Москву 14 лет назад. В ноябре артистка вместе со своей труппой приезжала с концертом в областную филармонию.