Тюменцы избавляются от домашних животных, бросая их в лесу

Жители дачных поселков под Тюменью. находят в лесу брошенных джомашних животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дачных поселков на Салаирском тракте Тюмени стали значительно чаще находить в лесу брошенных домашних животных. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, обратившиеся в редакцию.

«Наша семья живет в дачном сообществе недалеко от Решетникова. Мы очень любим гулять в лесу, поэтому бываем там часто. Гуляя на этих выходных, нашли исхудавшую домашнюю кошку, которая просто бродила среди деревьев. А наши соседи на прошлых выходных видели, как мужчина на иномарке остановился возле дороги, вышел, оставил свою собаку и просто уехал. К сожалению, в последнее время такие инциденты происходят у нас на Салаирском тракте все чаще. То есть, это не единичный случай», — сообщил агентству один из жителей Тюменского района.

По данным источников URA.RU, в городе стало значительно больше людей, которые хотят избавиться от своих домашних животных. «Тюменцы стали чаще обращаться в приюты для животных. Это факт. Люди, которым там не могут помочь, просто бросают своих кошек и собак либо в лесу, либо на улице. Это тоже факт, хоть и печальный», — пояснил агентству один из тюменских зоозащитников.

Отловом бездомных животных в Тюмени занимается МКУ «ЛесПаркХоз». Туда направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.