Главы муниципалитетов ЯНАО соберутся в Салехарде в декабре

Основной темой Совета глав ЯНАО станет подведение итогов 2023 года

04 декабря 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Итоговое совещание глав пройдет в Салехарде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очередной Совет глав муниципалитетов ЯНАО пройдет в Салехарде 28 декабря. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, основной темой станут итоги 2023 года и установки на выборы 2024 года. «Последний в этом году Совет главы муниципалитетов ЯНАО состоится в Салехарде 28 декабря. Окружные власти подведут с мэрами итоги уходящего года, а также дадут установки на будущий год. Ожидается, что в числе прочего до глав доведут планы по выборным кампаниям», — рассказали инсайдеры. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу окружного правительства за комментариями. Там подтвердили, что на конец года традиционно запланирован итоговый Совет глав, однако воздержались от уточнения повестки совещаний. Ранее сообщалось, что предыдущий Совет глав состоялся в столице ЯНАО в сентябре. Тогда обсуждались вопросы реконструкции памятников, взаимодействие окружных и муниципальных властей, а также вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе.

Очередной Совет глав муниципалитетов ЯНАО пройдет в Салехарде 28 декабря. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, основной темой станут итоги 2023 года и установки на выборы 2024 года. «Последний в этом году Совет главы муниципалитетов ЯНАО состоится в Салехарде 28 декабря. Окружные власти подведут с мэрами итоги уходящего года, а также дадут установки на будущий год. Ожидается, что в числе прочего до глав доведут планы по выборным кампаниям», — рассказали инсайдеры. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу окружного правительства за комментариями. Там подтвердили, что на конец года традиционно запланирован итоговый Совет глав, однако воздержались от уточнения повестки совещаний. Ранее сообщалось, что предыдущий Совет глав состоялся в столице ЯНАО в сентябре. Тогда обсуждались вопросы реконструкции памятников, взаимодействие окружных и муниципальных властей, а также вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе.