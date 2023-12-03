03 декабря 2023

Главы муниципалитетов ЯНАО соберутся в Салехарде в декабре

Основной темой Совета глав ЯНАО станет подведение итогов 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, правительство янао
Итоговое совещание глав пройдет в Салехарде Фото:

Очередной Совет глав муниципалитетов ЯНАО пройдет в Салехарде 28 декабря. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, основной темой станут итоги 2023 года и установки на выборы 2024 года.

«Последний в этом году Совет главы муниципалитетов ЯНАО состоится в Салехарде 28 декабря. Окружные власти подведут с мэрами итоги уходящего года, а также дадут установки на будущий год. Ожидается, что в числе прочего до глав доведут планы по выборным кампаниям», — рассказали инсайдеры.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу окружного правительства за комментариями. Там подтвердили, что на конец года традиционно запланирован итоговый Совет глав, однако воздержались от уточнения повестки совещаний.

Ранее сообщалось, что предыдущий Совет глав состоялся в столице ЯНАО в сентябре. Тогда обсуждались вопросы реконструкции памятников, взаимодействие окружных и муниципальных властей, а также вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе.

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Очередной Совет глав муниципалитетов ЯНАО пройдет в Салехарде 28 декабря. Как сообщили источники URA.RU в политических кругах, основной темой станут итоги 2023 года и установки на выборы 2024 года. «Последний в этом году Совет главы муниципалитетов ЯНАО состоится в Салехарде 28 декабря. Окружные власти подведут с мэрами итоги уходящего года, а также дадут установки на будущий год. Ожидается, что в числе прочего до глав доведут планы по выборным кампаниям», — рассказали инсайдеры. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу окружного правительства за комментариями. Там подтвердили, что на конец года традиционно запланирован итоговый Совет глав, однако воздержались от уточнения повестки совещаний. Ранее сообщалось, что предыдущий Совет глав состоялся в столице ЯНАО в сентябре. Тогда обсуждались вопросы реконструкции памятников, взаимодействие окружных и муниципальных властей, а также вопросы отопительного сезона и безопасности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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