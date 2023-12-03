03 декабря 2023

Курганский депутат Госдумы сдал кровь для раненных военнослужащих

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , ильтяков александр, центр переливания крови
Александр Ильтяков побывал на станции переливания крови Фото:

Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдал кровь в ГБУ «Курганская областная станция переливания крови». Об этом он написал в своем telegram-канале, отметив, что кровь нужна и для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

«Сегодня сдал кровь на областной станции переливания. Донорская кровь нужна гораздо чаще, чем мы думаем — это и хирургические операции, и регулярное переливание крови при лечении заболеваний. А с началом СВО кровь нужна и для военнослужащих в случае ранений, а также проходящих лечение в госпиталях», — написал Ильтяков.

Александр Ильтяков является донором почти тридцать лет. У него редкая группа крови. Сам депутат называет донорство важным вкладом в спасение жизней и призывает курганцев приобщаться к этому делу.

URA.RU писало, депутат ГД Александр Ильтяков узнал, что незаметно переболел коронавирусом. В 2020 году медики станции переливания крови попросили депутата сдать кровь, так как в ней обнаружили антитела к коронавирусу. При этом сам депутат никаких симптомов заболевания не ощущал.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдает кровь в Курганской областной станции переливания крови
Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдает кровь в Курганской областной станции переливания крови
Фото:

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков сдал кровь в ГБУ «Курганская областная станция переливания крови». Об этом он написал в своем telegram-канале, отметив, что кровь нужна и для раненых военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. «Сегодня сдал кровь на областной станции переливания. Донорская кровь нужна гораздо чаще, чем мы думаем — это и хирургические операции, и регулярное переливание крови при лечении заболеваний. А с началом СВО кровь нужна и для военнослужащих в случае ранений, а также проходящих лечение в госпиталях», — написал Ильтяков. Александр Ильтяков является донором почти тридцать лет. У него редкая группа крови. Сам депутат называет донорство важным вкладом в спасение жизней и призывает курганцев приобщаться к этому делу. URA.RU писало, депутат ГД Александр Ильтяков узнал, что незаметно переболел коронавирусом. В 2020 году медики станции переливания крови попросили депутата сдать кровь, так как в ней обнаружили антитела к коронавирусу. При этом сам депутат никаких симптомов заболевания не ощущал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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