Тюменцы не хотят работать в такси на личных автомобилях

05 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Тюмени не хватает таксистов с личными автомобилями Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени не хватает водителей, которые готовы работать в такси на личных автомобилях. Об этом журналистам рассказал директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан. «Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда», — сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на слова эксперта. В материале указано, что дефицит водителей в такси также возник на фоне вступления в силу Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси») и из-за высокой стоимости полисов ОСАГО. «У водителей в последние 1,5 года расходы выросли кратно: на топливо, запчасти, обслуживание. И цена на ОСАГО на пассажирские перевозки высокая — от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона», — указано в материале РБК-Тюмень. Ранее агентство писало о том, что водители такси в Тюмени пожаловались на то, что из-за алгоритмов «Яндекс. Go» перевозки по тарифу «Комфорт» иногда стали стоить дешевле «Эконома». На этом фоне многие таксисты начали уходить от агрегатора в небольшие частные фирмы, которые также занимаются городскими пассажироперевозками.

В Тюмени не хватает водителей, которые готовы работать в такси на личных автомобилях. Об этом журналистам рассказал директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан. «Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда», — сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на слова эксперта. В материале указано, что дефицит водителей в такси также возник на фоне вступления в силу Федерального закона № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» («закон о такси») и из-за высокой стоимости полисов ОСАГО. «У водителей в последние 1,5 года расходы выросли кратно: на топливо, запчасти, обслуживание. И цена на ОСАГО на пассажирские перевозки высокая — от 40 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона», — указано в материале РБК-Тюмень. Ранее агентство писало о том, что водители такси в Тюмени пожаловались на то, что из-за алгоритмов «Яндекс. Go» перевозки по тарифу «Комфорт» иногда стали стоить дешевле «Эконома». На этом фоне многие таксисты начали уходить от агрегатора в небольшие частные фирмы, которые также занимаются городскими пассажироперевозками.