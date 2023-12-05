У бригад скорой помощи в Кургане не оказалось нескольких медпрепаратов

06 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Прокуратура Кургана нашла нарушения в БСМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У бригад Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) не было нескольких препаратов в наборе для оказания помощи в неотложной форме. Нарушение требований Минздрава выявила прокуратура города Кургана, сообщили в надзорном ведомстве. «Установлено, что ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ не исполняются требования приказа Министерства здравоохранения РФ к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В нескольких медицинских укладках для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме отсутствовали некоторые медпрепараты», — информирует пресс-служба прокуратуры. Помимо этого, БСМП не обеспечила пятерых медработников спецодеждой в установленные сроки. Это нарушает трудовое законодательство. В адрес и. о. главврача БСМП внесено представление об устранении нарушений. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.

У бригад Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) не было нескольких препаратов в наборе для оказания помощи в неотложной форме. Нарушение требований Минздрава выявила прокуратура города Кургана, сообщили в надзорном ведомстве. «Установлено, что ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ не исполняются требования приказа Министерства здравоохранения РФ к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В нескольких медицинских укладках для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме отсутствовали некоторые медпрепараты», — информирует пресс-служба прокуратуры. Помимо этого, БСМП не обеспечила пятерых медработников спецодеждой в установленные сроки. Это нарушает трудовое законодательство. В адрес и. о. главврача БСМП внесено представление об устранении нарушений. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.