05 декабря 2023

У бригад скорой помощи в Кургане не оказалось нескольких медпрепаратов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Прокуратура Кургана нашла нарушения в БСМП Фото:

У бригад Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) не было нескольких препаратов в наборе для оказания помощи в неотложной форме. Нарушение требований Минздрава выявила прокуратура города Кургана, сообщили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ не исполняются требования приказа Министерства здравоохранения РФ к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В нескольких медицинских укладках для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме отсутствовали некоторые медпрепараты», — информирует пресс-служба прокуратуры.

Помимо этого, БСМП не обеспечила пятерых медработников спецодеждой в установленные сроки. Это нарушает трудовое законодательство. В адрес и. о. главврача БСМП внесено представление об устранении нарушений. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У бригад Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) не было нескольких препаратов в наборе для оказания помощи в неотложной форме. Нарушение требований Минздрава выявила прокуратура города Кургана, сообщили в надзорном ведомстве. «Установлено, что ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“ не исполняются требования приказа Министерства здравоохранения РФ к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи. В нескольких медицинских укладках для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме отсутствовали некоторые медпрепараты», — информирует пресс-служба прокуратуры. Помимо этого, БСМП не обеспечила пятерых медработников спецодеждой в установленные сроки. Это нарушает трудовое законодательство. В адрес и. о. главврача БСМП внесено представление об устранении нарушений. В ведомстве взяли ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...