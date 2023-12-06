Известный комик из Кургана Джабраилов объяснил, почему пишет шутки для других

Игорь Джабраилов: я написал тонны шуток другим, но не могу написать их себе

06 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Джабраилов рассказал, что писать шутки для женщин проще Фото: Размик Закарян © URA.RU Комик Игорь Джабраилов, который родился в Шадринске Курганской области, объяснил, почему не может создать собственное стендап-шоу. Юморист считает, что в этом ему мешает перфекционизм. Об этом Джабраилов сообщил в одном из выпусков «Новости от Луки» на платформе VK Видео, отметив, что писать шутки для других гораздо легче. «Не могу написать себе ничего, потому что это перфекционизм, желание делать что-то другое. Как только я сажусь писать шутки, у меня сразу начинается отторжение. Именно когда я сажусь писать себе, мне все не нравится», — рассказал Джабраилов в выпуске. Как пояснил комик, он пытался решить эту проблемы с помощью психологов, но пока ни одному специалисту не удалось ему помочь. При этом, как говорит юморист, он уверен в своей способности написать стендап от начала выступления и до конца. Джабраилов также пояснил, что писать шутки для других комиков намного проще. В выпуске зашел разговор про женский стендам, который, со слов Джабраилова, намного легче. Все из-за того, что женщин проще рассмешить. Между тем, Джабраилов рассказал, что выйдет сразу на большую сцену, если напишет свой материал. Ранее URA.RU писало, что комик из Курганской области отправил сотни тысяч рублей на помощь землякам. Во время весенних пожаров в регионе Игорь Джабраилов вместе с другими юмористами провели прямую трансляцию, на которой собрали больше 250 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комик Игорь Джабраилов, который родился в Шадринске Курганской области, объяснил, почему не может создать собственное стендап-шоу. Юморист считает, что в этом ему мешает перфекционизм. Об этом Джабраилов сообщил в одном из выпусков «Новости от Луки» на платформе VK Видео, отметив, что писать шутки для других гораздо легче. «Не могу написать себе ничего, потому что это перфекционизм, желание делать что-то другое. Как только я сажусь писать шутки, у меня сразу начинается отторжение. Именно когда я сажусь писать себе, мне все не нравится», — рассказал Джабраилов в выпуске. Как пояснил комик, он пытался решить эту проблемы с помощью психологов, но пока ни одному специалисту не удалось ему помочь. При этом, как говорит юморист, он уверен в своей способности написать стендап от начала выступления и до конца. Джабраилов также пояснил, что писать шутки для других комиков намного проще. В выпуске зашел разговор про женский стендам, который, со слов Джабраилова, намного легче. Все из-за того, что женщин проще рассмешить. Между тем, Джабраилов рассказал, что выйдет сразу на большую сцену, если напишет свой материал. Ранее URA.RU писало, что комик из Курганской области отправил сотни тысяч рублей на помощь землякам. Во время весенних пожаров в регионе Игорь Джабраилов вместе с другими юмористами провели прямую трансляцию, на которой собрали больше 250 тысяч рублей.