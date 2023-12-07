Власти ЯНАО обратили внимание на контрафактную продукцию перед Новым годом

В ЯНАО будут бороться с контрафактом в преддверии новогодних праздников

08 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Особое внимание власти обратят на уличную торговлю пиротехникой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Перед новогодними праздниками власти ЯНАО усилят борьбу с контрафактом и фальсификатом. Особой проверке подвергнется алкогольная и пиротехническая продукция. Об этом сообщил замгубернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев. «У потребителей сегодня есть хороший инструмент для того, чтобы отследить путь товаров от производителя до потребителя — это приложение „Честный знак“», — привел слова Климентьева портал правительства ЯНАО. Данное приложение, считывающее маркировку товара, поможет убедиться в его подлинности. Климентьев подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо дополнительно проинформировать граждан по вопросам контрафакта. Особое внимание уделить пресечению незаконной уличной торговли пиротехникой и алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, как жителям ЯНАО, не нарваться на контрафактный алкоголь. Чаще всего поддельная алкогольная продукция продается на нелегальных точках и в интернете и имеет отличия от оригинальной.

Перед новогодними праздниками власти ЯНАО усилят борьбу с контрафактом и фальсификатом. Особой проверке подвергнется алкогольная и пиротехническая продукция. Об этом сообщил замгубернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев. «У потребителей сегодня есть хороший инструмент для того, чтобы отследить путь товаров от производителя до потребителя — это приложение „Честный знак“», — привел слова Климентьева портал правительства ЯНАО. Данное приложение, считывающее маркировку товара, поможет убедиться в его подлинности. Климентьев подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо дополнительно проинформировать граждан по вопросам контрафакта. Особое внимание уделить пресечению незаконной уличной торговли пиротехникой и алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, как жителям ЯНАО, не нарваться на контрафактный алкоголь. Чаще всего поддельная алкогольная продукция продается на нелегальных точках и в интернете и имеет отличия от оригинальной.