07 декабря 2023

Власти ЯНАО обратили внимание на контрафактную продукцию перед Новым годом

В ЯНАО будут бороться с контрафактом в преддверии новогодних праздников
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка пиротехники на рынке. Курган, продажа фейерверков
Особое внимание власти обратят на уличную торговлю пиротехникой Фото:

Перед новогодними праздниками власти ЯНАО усилят борьбу с контрафактом и фальсификатом. Особой проверке подвергнется алкогольная и пиротехническая продукция. Об этом сообщил замгубернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев.

«У потребителей сегодня есть хороший инструмент для того, чтобы отследить путь товаров от производителя до потребителя — это приложение „Честный знак“», — привел слова Климентьева портал правительства ЯНАО. Данное приложение, считывающее маркировку товара, поможет убедиться в его подлинности.

Климентьев подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо дополнительно проинформировать граждан по вопросам контрафакта. Особое внимание уделить пресечению незаконной уличной торговли пиротехникой и алкоголем.

Ранее URA.RU сообщало, как жителям ЯНАО, не нарваться на контрафактный алкоголь. Чаще всего поддельная алкогольная продукция продается на нелегальных точках и в интернете и имеет отличия от оригинальной.

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Перед новогодними праздниками власти ЯНАО усилят борьбу с контрафактом и фальсификатом. Особой проверке подвергнется алкогольная и пиротехническая продукция. Об этом сообщил замгубернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев. «У потребителей сегодня есть хороший инструмент для того, чтобы отследить путь товаров от производителя до потребителя — это приложение „Честный знак“», — привел слова Климентьева портал правительства ЯНАО. Данное приложение, считывающее маркировку товара, поможет убедиться в его подлинности. Климентьев подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо дополнительно проинформировать граждан по вопросам контрафакта. Особое внимание уделить пресечению незаконной уличной торговли пиротехникой и алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, как жителям ЯНАО, не нарваться на контрафактный алкоголь. Чаще всего поддельная алкогольная продукция продается на нелегальных точках и в интернете и имеет отличия от оригинальной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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