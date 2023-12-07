Власти ЯНАО обратили внимание на контрафактную продукцию перед Новым годом

Перед новогодними праздниками власти ЯНАО усилят борьбу с контрафактом и фальсификатом. Особой проверке подвергнется алкогольная и пиротехническая продукция. Об этом сообщил замгубернатора, директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев.
«У потребителей сегодня есть хороший инструмент для того, чтобы отследить путь товаров от производителя до потребителя — это приложение „Честный знак“», — привел слова Климентьева портал правительства ЯНАО. Данное приложение, считывающее маркировку товара, поможет убедиться в его подлинности.
Климентьев подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо дополнительно проинформировать граждан по вопросам контрафакта. Особое внимание уделить пресечению незаконной уличной торговли пиротехникой и алкоголем.
Ранее URA.RU сообщало, как жителям ЯНАО, не нарваться на контрафактный алкоголь. Чаще всего поддельная алкогольная продукция продается на нелегальных точках и в интернете и имеет отличия от оригинальной.
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