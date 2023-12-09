В Тюменской области поднялись цены на лекарства

10 декабря 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Тюменской области сильнее всего подорожали обезболивающие препараты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области подорожали лекарства. Сильнее всего с января по октябрь выросли в цене обезболивающие препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «С начала года по октябрь средневзвешенная цена за упаковку лекарств в регионе выросла на 17,25 рубля и составила 301 рублей, тогда как в январе была 290 рублей. Учет по средневзвешенной стоимости подразумевает расчет среднеарифметического значения», — передают слова аналитиков журналисты РБК Тюмень. Они уточнили, что больше всего увеличились цены на обезболивающие препараты. По словам экспертов, сильнее всего стоимость лекарств подскочила в марте (+3,4%) и в июле (+2,9%). В другие месяцы наоборот было замечено уменьшение цен в диапазоне от 0,1% до 1,1%. Максимальный рост цены на один из препаратов составил 24,1%, отметили аналитики. В феврале этого года в тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров.

В Тюменской области подорожали лекарства. Сильнее всего с января по октябрь выросли в цене обезболивающие препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «С начала года по октябрь средневзвешенная цена за упаковку лекарств в регионе выросла на 17,25 рубля и составила 301 рублей, тогда как в январе была 290 рублей. Учет по средневзвешенной стоимости подразумевает расчет среднеарифметического значения», — передают слова аналитиков журналисты РБК Тюмень. Они уточнили, что больше всего увеличились цены на обезболивающие препараты. По словам экспертов, сильнее всего стоимость лекарств подскочила в марте (+3,4%) и в июле (+2,9%). В другие месяцы наоборот было замечено уменьшение цен в диапазоне от 0,1% до 1,1%. Максимальный рост цены на один из препаратов составил 24,1%, отметили аналитики. В феврале этого года в тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров.