09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Тюменской области поднялись цены на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Лекарства, таблетки. Челябинск, таблетки, лекарства, грипп, лечение, болезнь, орви
В Тюменской области сильнее всего подорожали обезболивающие препараты Фото:

В Тюменской области подорожали лекарства. Сильнее всего с января по октябрь выросли в цене обезболивающие препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны.

«С начала года по октябрь средневзвешенная цена за упаковку лекарств в регионе выросла на 17,25 рубля и составила 301 рублей, тогда как в январе была 290 рублей. Учет по средневзвешенной стоимости подразумевает расчет среднеарифметического значения», — передают слова аналитиков журналисты РБК Тюмень. Они уточнили, что больше всего увеличились цены на обезболивающие препараты.

По словам экспертов, сильнее всего стоимость лекарств подскочила в марте (+3,4%) и в июле (+2,9%). В другие месяцы наоборот было замечено уменьшение цен в диапазоне от 0,1% до 1,1%. Максимальный рост цены на один из препаратов составил 24,1%, отметили аналитики.

В феврале этого года в тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области подорожали лекарства. Сильнее всего с января по октябрь выросли в цене обезболивающие препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «С начала года по октябрь средневзвешенная цена за упаковку лекарств в регионе выросла на 17,25 рубля и составила 301 рублей, тогда как в январе была 290 рублей. Учет по средневзвешенной стоимости подразумевает расчет среднеарифметического значения», — передают слова аналитиков журналисты РБК Тюмень. Они уточнили, что больше всего увеличились цены на обезболивающие препараты. По словам экспертов, сильнее всего стоимость лекарств подскочила в марте (+3,4%) и в июле (+2,9%). В другие месяцы наоборот было замечено уменьшение цен в диапазоне от 0,1% до 1,1%. Максимальный рост цены на один из препаратов составил 24,1%, отметили аналитики. В феврале этого года в тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...