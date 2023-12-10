В Ялуторовске отменили 6 автобусных рейсов из-за морозов

В Ялуторовске в Тюменской области для соблюдения безопасности движения 11 декабря отменены шесть утренних рейсов. Об этом сообщили в мэрии города.
«Автоперевозчик сообщает. В связи с низкой температурой воздуха и с целью соблюдения безопасности движения 11 декабря отменяются 6 утренних рейсов», — пишут в telegram-канале ведомства.
Отменены утренние рейсы автобусов номер 511, 512 и 637. А именно: автобусы номер 511 на 5:20 до города Тюмень и на 7:15 до города Ялуторовск, номер 512 на 6:50 до города Тюмень и на 8:55 до города Ялуторовск, номер 637 на 6:00 до села Исетское и на 8:40 до города Ялуторовск.
10 декабря жители Тюмени также не могли уехать в города и села региона. Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру.
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