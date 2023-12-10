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08 декабря 2023

В Ялуторовске отменили 6 автобусных рейсов из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, автобус, общественный транспорт, мороз, холод, мост бурова-петрова
В Ялуторовске отменили шесть утренних автобусов Фото:

В Ялуторовске в Тюменской области для соблюдения безопасности движения 11 декабря отменены шесть утренних рейсов. Об этом сообщили в мэрии города.

«Автоперевозчик сообщает. В связи с низкой температурой воздуха и с целью соблюдения безопасности движения 11 декабря отменяются 6 утренних рейсов», — пишут в telegram-канале ведомства.

Отменены утренние рейсы автобусов номер 511, 512 и 637. А именно: автобусы номер 511 на 5:20 до города Тюмень и на 7:15 до города Ялуторовск, номер 512 на 6:50 до города Тюмень и на 8:55 до города Ялуторовск, номер 637 на 6:00 до села Исетское и на 8:40 до города Ялуторовск.

10 декабря жители Тюмени также не могли уехать в города и села региона. Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру.

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В Ялуторовске в Тюменской области для соблюдения безопасности движения 11 декабря отменены шесть утренних рейсов. Об этом сообщили в мэрии города. «Автоперевозчик сообщает. В связи с низкой температурой воздуха и с целью соблюдения безопасности движения 11 декабря отменяются 6 утренних рейсов», — пишут в telegram-канале ведомства. Отменены утренние рейсы автобусов номер 511, 512 и 637. А именно: автобусы номер 511 на 5:20 до города Тюмень и на 7:15 до города Ялуторовск, номер 512 на 6:50 до города Тюмень и на 8:55 до города Ялуторовск, номер 637 на 6:00 до села Исетское и на 8:40 до города Ялуторовск. 10 декабря жители Тюмени также не могли уехать в города и села региона. Кроме того, 11 и 12 января отменены поездки в Нижнюю туру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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