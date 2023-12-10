10 декабря 2023
09 декабря 2023
08 декабря 2023

Школьники Тюмени останутся дома из-за аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, непогода, пешеходы, снегопад
У первой смены тюменских школьников отменили уроки Фото:

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха, об этом сообщает мэрия города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится на официальном сайте ведомства.

Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, малооблачно.

А вот тюменские рыбаки, несмотря на аномальные морозы, выходят на лед. В -36 градусов горожане пошли ловить рыбу.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха, об этом сообщает мэрия города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится на официальном сайте ведомства. Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, малооблачно. А вот тюменские рыбаки, несмотря на аномальные морозы, выходят на лед. В -36 градусов горожане пошли ловить рыбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...