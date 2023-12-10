Школьники Тюмени останутся дома из-за аномальных морозов

В Тюмени у учеников первой смены с 1-й по 11-й класс отменены очные занятия в школе. Мера введена из-за низкой температуры воздуха, об этом сообщает мэрия города.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — говорится на официальном сайте ведомства.
Согласно сервису Gismeteo, на утро 8 декабря в Тюмени температура воздуха составила -37 градусов. Скорость ветра — один метр в секунду, малооблачно.
А вот тюменские рыбаки, несмотря на аномальные морозы, выходят на лед. В -36 градусов горожане пошли ловить рыбу.
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