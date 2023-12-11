11 декабря 2023

В Тюменской области ветеранам боевых действий дали новую льготу

В Уватском районе отменили налог на землю для ветеранов боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий
Новую налоговую льготу ввели в Уватском районе Фото:

В Уватском районе отменили земельный налог для инвалидов и ветеранов боевых действий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«По инициативе прокурора Уватского района Артема Шмыкова ветераны и инвалиды боевых действий освобождены от земельного налога. Льгота стала дополнительной к тем, что уже содержатся в Налоговом кодексе РФ», — рассказали в прокуратуре.

Изменения в муниципальную правовую базу утвердили депутаты Уватской думы. Таким образом, с 1 января 2023 года ветераны и инвалиды боевых действий не будут платить налог на землю на территориях района.

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В Уватском районе отменили земельный налог для инвалидов и ветеранов боевых действий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «По инициативе прокурора Уватского района Артема Шмыкова ветераны и инвалиды боевых действий освобождены от земельного налога. Льгота стала дополнительной к тем, что уже содержатся в Налоговом кодексе РФ», — рассказали в прокуратуре. Изменения в муниципальную правовую базу утвердили депутаты Уватской думы. Таким образом, с 1 января 2023 года ветераны и инвалиды боевых действий не будут платить налог на землю на территориях района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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