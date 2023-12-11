В Тюменской области ветеранам боевых действий дали новую льготу

Новую налоговую льготу ввели в Уватском районе
В Уватском районе отменили земельный налог для инвалидов и ветеранов боевых действий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
«По инициативе прокурора Уватского района Артема Шмыкова ветераны и инвалиды боевых действий освобождены от земельного налога. Льгота стала дополнительной к тем, что уже содержатся в Налоговом кодексе РФ», — рассказали в прокуратуре.
Изменения в муниципальную правовую базу утвердили депутаты Уватской думы. Таким образом, с 1 января 2023 года ветераны и инвалиды боевых действий не будут платить налог на землю на территориях района.
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