Тюменский режиссер расскажет миру о родине на языке хоррора

Фильм из Тюмени вошел в программу международного фестиваля Ural Shorts
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Презентация результатов исследования ВЦИОМ в Музее истории ГУЛАГа. Москва, кино, кинематограф, зрительный зал, проектор, фильм
В планах у создателей «Деревни проклятых» снять по фильму сериал Фото:

Короткометражная хоррор-картина тюменского режиссера «Деревня проклятых» вошла в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts. Как сообщил URA.RU режиссер Владимир Мотырев, среди представленных конкурсных работ фильмы из Америки, Европы и Южной Азии.

«Мы вошли в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts с нашей работой „Деревня проклятых“. Среди прочих работ там заявлены фильмы из США, Вьетнама, Испании, Норвегии, Португалии, Италии, Германии. Итоги подведут в августе 2024 года. А сейчас уже идут переговоры о том, чтобы из короткого метра сделать сериал. Для съемок к нам прилетал актер из сериала „Молодежка“ Влад Канопка», — рассказал URA.RU режиссер Владимир Мотырев.

Проект выходил в финал «Хоррор акселератора» от ТВ-3, где получил хорошие отзывы. Летом картина стала одним из победителей конкурса «В полях» от Росмолодежи.

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Короткометражная хоррор-картина тюменского режиссера «Деревня проклятых» вошла в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts. Как сообщил URA.RU режиссер Владимир Мотырев, среди представленных конкурсных работ фильмы из Америки, Европы и Южной Азии. «Мы вошли в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts с нашей работой „Деревня проклятых“. Среди прочих работ там заявлены фильмы из США, Вьетнама, Испании, Норвегии, Португалии, Италии, Германии. Итоги подведут в августе 2024 года. А сейчас уже идут переговоры о том, чтобы из короткого метра сделать сериал. Для съемок к нам прилетал актер из сериала „Молодежка“ Влад Канопка», — рассказал URA.RU режиссер Владимир Мотырев. Проект выходил в финал «Хоррор акселератора» от ТВ-3, где получил хорошие отзывы. Летом картина стала одним из победителей конкурса «В полях» от Росмолодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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