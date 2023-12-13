Тюменский режиссер расскажет миру о родине на языке хоррора

Фильм из Тюмени вошел в программу международного фестиваля Ural Shorts

В планах у создателей «Деревни проклятых» снять по фильму сериал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Короткометражная хоррор-картина тюменского режиссера «Деревня проклятых» вошла в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts. Как сообщил URA.RU режиссер Владимир Мотырев, среди представленных конкурсных работ фильмы из Америки, Европы и Южной Азии.

«Мы вошли в шорт-лист международного фестиваля Ural Shorts с нашей работой „Деревня проклятых“. Среди прочих работ там заявлены фильмы из США, Вьетнама, Испании, Норвегии, Португалии, Италии, Германии. Итоги подведут в августе 2024 года. А сейчас уже идут переговоры о том, чтобы из короткого метра сделать сериал. Для съемок к нам прилетал актер из сериала „Молодежка“ Влад Канопка», — рассказал URA.RU режиссер Владимир Мотырев.

Проект выходил в финал «Хоррор акселератора» от ТВ-3, где получил хорошие отзывы. Летом картина стала одним из победителей конкурса «В полях» от Росмолодежи.