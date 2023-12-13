13 декабря 2023

Курганские власти раскрыли, как работает комиссия по погорельцам, созданная Шумковым

Курганское правительство: комиссия следит за строительством домов в Логоушке
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Деревня Логоушка. Курган, логоушка
Комиссия следит за строительством домов в Логоушке Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Комиссия, созданная по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, ежедневно выезжает в Логоушку и следит за завершением строительства домов для людей, пострадавших при весенних пожарах. Также один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, рассказала директор регионального депстроя Ирина Саблукова.

«Специальная комиссия ежедневно выезжает в Логоушку и контролирует завершение строительства домов компанией „Аспект“. Один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, чьи дома тоже строятся на средства сертификатов. По большей части домов завершены работы, многие обживаются в новом жилье», — рассказала Саблукова. Ее слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. Также директор депстроя уточнила, что оставшиеся дома так же находятся на контроле.

Комиссия была создана по поручению Вадима Шумкова, и в ее состав вошли глава Кетовского округа Олег Язовских, директор депстроя Саблукова, эксперты и жители Логоушки. На данный момент в деревне строятся 29 домов, жители не всегда довольны качеством материалов и работ, а Шумков отметил, что жилье должно быть качественным, иначе подрядчика ждут суды.

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Комиссия, созданная по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, ежедневно выезжает в Логоушку и следит за завершением строительства домов для людей, пострадавших при весенних пожарах. Также один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, рассказала директор регионального депстроя Ирина Саблукова. «Специальная комиссия ежедневно выезжает в Логоушку и контролирует завершение строительства домов компанией „Аспект“. Один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, чьи дома тоже строятся на средства сертификатов. По большей части домов завершены работы, многие обживаются в новом жилье», — рассказала Саблукова. Ее слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. Также директор депстроя уточнила, что оставшиеся дома так же находятся на контроле. Комиссия была создана по поручению Вадима Шумкова, и в ее состав вошли глава Кетовского округа Олег Язовских, директор депстроя Саблукова, эксперты и жители Логоушки. На данный момент в деревне строятся 29 домов, жители не всегда довольны качеством материалов и работ, а Шумков отметил, что жилье должно быть качественным, иначе подрядчика ждут суды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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