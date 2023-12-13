Курганские власти раскрыли, как работает комиссия по погорельцам, созданная Шумковым

Комиссия, созданная по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова, ежедневно выезжает в Логоушку и следит за завершением строительства домов для людей, пострадавших при весенних пожарах. Также один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, рассказала директор регионального депстроя Ирина Саблукова.
«Специальная комиссия ежедневно выезжает в Логоушку и контролирует завершение строительства домов компанией „Аспект“. Один на один с подрядчиками не оставили и погорельцев из Юлдуса, чьи дома тоже строятся на средства сертификатов. По большей части домов завершены работы, многие обживаются в новом жилье», — рассказала Саблукова. Ее слова приводятся в telegram-канале правительства Курганской области. Также директор депстроя уточнила, что оставшиеся дома так же находятся на контроле.
Комиссия была создана по поручению Вадима Шумкова, и в ее состав вошли глава Кетовского округа Олег Язовских, директор депстроя Саблукова, эксперты и жители Логоушки. На данный момент в деревне строятся 29 домов, жители не всегда довольны качеством материалов и работ, а Шумков отметил, что жилье должно быть качественным, иначе подрядчика ждут суды.
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