Министр МВД Колокольцев поставил задачи новому начальнику тюменской полиции

Министр МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Тюменской области Александра Смирнова Фото: Официальный сайт Президента РФ

В Тюменской области необходимо улучшить взаимодействие между сотрудниками подразделений полиции и повысить эффективность раскрытия преступлений. Такие задачи перед новым начальником УМВД России по Тюменской области Александром Смирновым поставил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа.

«Владимир Колокольцев поставил перед новым начальником УМВД России по Тюменской области задачи, требующие первоочередного внимания. Среди них — повышение эффективности раскрытия преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Что касается так называемых традиционных составов — краж, включая транспортные средства, вымогательств, то взаимодействие между сотрудниками профильных подразделений — следствия, дознания, уголовного розыска — должно осуществляться на таком уровне, чтобы итогом их системной и последовательной работы было реальное возмещение причиненного имущественного вреда», — указано в сообщении МВД Медиа.

Глава МВД добавил, что Александр Смирнов зарекомендовал себя добросовестным сотрудником и грамотным руководителем, поэтому ему был доверен более сложный участок работы. В своем выступлении Владимир Колокольцев также отметил успехи тюменской полиции в борьбе с коррупцией и другими экономическими преступлениями. Он призвал Смирнова не снижать планку и продолжить работу в этом направлении.

Ранее агентство писало о том, что 4 декабря указом президента России Владимира Путина начальником УМВД России по Тюменской области назначен Александр Смирнов, который ранее занимал аналогичную должность в Чукотском АО. Силовик имеет большой опыт работы борьбы с организованной преступностью.

Предыдущий глава областного управления полиции Леонид Коломиец ушел в отставку 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.