14 декабря 2023

Тюменские власти решат проблему с ливневками

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и не расчищенные дороги. Тюмень, ливневка
Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками Фото:

В Тюмени построят ливневые канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками.

«Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных ливневых коллекторов, что в свою очередь позволит восстановить отсутствующие связи сложившейся сети ливневой канализации с коллекторами. По всем дорогам, которые строились и строятся в этом году, предусмотрена закрытая система ливневой канализации», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) нашли новый способ бороться с грязью на дорогах с помощью ливневок. В межсезонье пробовали смывать последствия непогоды в дождевые канализации.

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В Тюмени построят ливневые канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками. «Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных ливневых коллекторов, что в свою очередь позволит восстановить отсутствующие связи сложившейся сети ливневой канализации с коллекторами. По всем дорогам, которые строились и строятся в этом году, предусмотрена закрытая система ливневой канализации», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) нашли новый способ бороться с грязью на дорогах с помощью ливневок. В межсезонье пробовали смывать последствия непогоды в дождевые канализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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