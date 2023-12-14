Тюменские власти решат проблему с ливневками

15 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени построят ливневые канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками. «Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных ливневых коллекторов, что в свою очередь позволит восстановить отсутствующие связи сложившейся сети ливневой канализации с коллекторами. По всем дорогам, которые строились и строятся в этом году, предусмотрена закрытая система ливневой канализации», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) нашли новый способ бороться с грязью на дорогах с помощью ливневок. В межсезонье пробовали смывать последствия непогоды в дождевые канализации.

В Тюмени построят ливневые канализации с увеличенной пропускной способностью коллекторов. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что в некоторых микрорайонах ливневки не справляются с осадками. «Областными и городскими программами предусмотрено строительство централизованной системы ливневой канализации с увеличенной пропускной способностью основных ливневых коллекторов, что в свою очередь позволит восстановить отсутствующие связи сложившейся сети ливневой канализации с коллекторами. По всем дорогам, которые строились и строятся в этом году, предусмотрена закрытая система ливневой канализации», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) нашли новый способ бороться с грязью на дорогах с помощью ливневок. В межсезонье пробовали смывать последствия непогоды в дождевые канализации.