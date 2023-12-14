Курганские дети снова пойдут в школы после сильных морозов

15 декабря 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

С 16 декабря школьники вернуться в учреждения с дистанционного обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники Кургана вернутся на учебу в учреждения в связи с благоприятными погодными условиями 16 декабря. С дистанционного обучения выйдут ученики с первого по 11 классы уже завтра. Об этом сообщила глава администрации города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В Кургане наконец-то установилась оптимальная температура воздуха. В связи с чем с завтрашнего дня, 16 декабря, в школах Кургана возобновляем занятия для учащихся с первого по 11 класс обеих смен в очном формате», — написала мэр Ситникова. Также мэр рекомендовала одеваться теплее и беречь здоровье. В Кургане на время аномально низких температур было организовано дистанционное обучение школьников с первого по 11 классы. После потепления власти не спешили отправлять детей в школы. Чиновники принимали решения о продлении дистанционного обучения, опираясь не на температуру воздуха на улице, а на ощущения, учитывая показатель скорости ветра и другие.

Школьники Кургана вернутся на учебу в учреждения в связи с благоприятными погодными условиями 16 декабря. С дистанционного обучения выйдут ученики с первого по 11 классы уже завтра. Об этом сообщила глава администрации города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В Кургане наконец-то установилась оптимальная температура воздуха. В связи с чем с завтрашнего дня, 16 декабря, в школах Кургана возобновляем занятия для учащихся с первого по 11 класс обеих смен в очном формате», — написала мэр Ситникова. Также мэр рекомендовала одеваться теплее и беречь здоровье. В Кургане на время аномально низких температур было организовано дистанционное обучение школьников с первого по 11 классы. После потепления власти не спешили отправлять детей в школы. Чиновники принимали решения о продлении дистанционного обучения, опираясь не на температуру воздуха на улице, а на ощущения, учитывая показатель скорости ветра и другие.