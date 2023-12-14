14 декабря 2023

Курганские дети снова пойдут в школы после сильных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ученики, дети, каникулы, школьники
С 16 декабря школьники вернуться в учреждения с дистанционного обучения Фото:

Школьники Кургана вернутся на учебу в учреждения в связи с благоприятными погодными условиями 16 декабря. С дистанционного обучения выйдут ученики с первого по 11 классы уже завтра. Об этом сообщила глава администрации города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«В Кургане наконец-то установилась оптимальная температура воздуха. В связи с чем с завтрашнего дня, 16 декабря, в школах Кургана возобновляем занятия для учащихся с первого по 11 класс обеих смен в очном формате», — написала мэр Ситникова.

Также мэр рекомендовала одеваться теплее и беречь здоровье. В Кургане на время аномально низких температур было организовано дистанционное обучение школьников с первого по 11 классы. После потепления власти не спешили отправлять детей в школы. Чиновники принимали решения о продлении дистанционного обучения, опираясь не на температуру воздуха на улице, а на ощущения, учитывая показатель скорости ветра и другие.

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Школьники Кургана вернутся на учебу в учреждения в связи с благоприятными погодными условиями 16 декабря. С дистанционного обучения выйдут ученики с первого по 11 классы уже завтра. Об этом сообщила глава администрации города Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В Кургане наконец-то установилась оптимальная температура воздуха. В связи с чем с завтрашнего дня, 16 декабря, в школах Кургана возобновляем занятия для учащихся с первого по 11 класс обеих смен в очном формате», — написала мэр Ситникова. Также мэр рекомендовала одеваться теплее и беречь здоровье. В Кургане на время аномально низких температур было организовано дистанционное обучение школьников с первого по 11 классы. После потепления власти не спешили отправлять детей в школы. Чиновники принимали решения о продлении дистанционного обучения, опираясь не на температуру воздуха на улице, а на ощущения, учитывая показатель скорости ветра и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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