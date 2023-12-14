В мэрии Кургана объяснили, почему не отменяют дистант после аномальных морозов

В мэрии Кургана при отмене школьных занятий руководствуются ощущениями

Курганцы удивлены отменой занятий для учеников при температуре -24 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы удивлены продлением дистанта для учеников с 1 по 11 классы после аномальных морозов. При отмене занятий в школах Кургана чиновники руководствуются не только фактической температурой воздуха, но и показателями по ощущениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на запрос агентства.

«При отмене занятий в муниципальных образовательных учреждениях города Кургана департамент социальной политики руководствуется температурной шкалой наружного воздуха, где во внимание берутся не только фактическая температура воздуха, но также показатели по ощущениям с учетом скорости ветра, которые значительно отличаются от фактической температуры. Курганский гидрометцентр ежедневно предоставляет справки о погоде, решение о наличии или отмене занятий принимается учредителем образовательных учреждений — департаментом социальной политики, в первую очередь, в интересах здоровья детей», — ответили в мэрии.

Синоптик-любитель Илья Винштейн считает, что оснований для отмены занятий нет. «Отмена занятий всегда была по фактической погоде, а не на основе прогноза. Специально для этого администрация Кургана утвердила приказ № 508 с температурной шкалой, а сейчас сама его нарушает. Еще никогда в Кургане не было такой самодеятельности со стороны властей, как сейчас», — написал он на сайте «Погода45».

Винштейн отмечает, что согласно утвержденной шкале для отмены занятий с 1 по 11 классы надо минимум -34 без ветра и -32 с ветром до 5 м/сек. 15 декабря ожидается утром -23…-24 градуса и ветер 1 м/сек. Этого недостаточно даже для отмены 1-2 классов.

Источник URA.RU из администрации города предполагает, что чиновники продлили дистант из-за проблем с общественным транспортом. «Возможно, в мэрии перестраховались из-за транспортной реформы. Многим ученикам приходится ездить в школы на автобусах. Не хотелось бы, чтобы дети замерзли на остановках», — говорит источник.

URA.RU писало, что в Кургане 15 декабря отменены очные занятия для учеников первой и второй смен с 1 по 11 классов. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова. Занятия будут проводится в дистанционном формате.