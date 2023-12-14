Глава района ЯНАО наметил планы на следующий год

Глава Тазовского района ЯНАО Виктор Югай поделился глобальными планами муниципалитета на следующий год. Об этом он сообщил во время прямого эфира.
«Как я уже говорил — это жилищное строительство, ввод в эксплуатацию семи многоквартирных жилых домов. Ввод в эксплуатацию больничного городка: инфекционного и туберкулезного отделений. Реконструкция дорог, сетей тепло- и водоснабжения. Цех по переработке оленины, новая котельная и реализация проектов по благоустройству», — сообщил глава.
Ранее источники URA.RU сообщали, что одной из причин, по которой губернатор Дмитрий Артюхов назначил Виктора Югая на пост главы Тазовского района, — приведение в порядок аграрной экономики в муниципалитете. По инсайдерской информации, новый глава должен обратить внимание на убойные цеха и рыбозавод.
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