Зампред облдумы пропиарила тюменскую ЕР перед Медведевым

Медведев будет следить за отправкой гумпомощи в прямом эфире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя тюменской облдумы Наталья Шевчик за счет собственных средств организовала один из самых шикарных кортежей с гуманитарной помощью в зону СВО. На фронт отправится фура и восемь внедорожников со всем необходимым, а следить за отправками в прямом эфире будет председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«ЦИК партии „Единая Россия“ предложил реготделениям отправить новогодние подарки бойцам на новые территории. Зампред облудмы Наталья Шевчик за свой счет организовала один из самых шикарных кортежей: большую фуру и 8 внедорожников с гуманитарной помощью. За отправками в прямом эфире по Zoom будет наблюдать председатель „Единой России“ Медведев», — сообщил источник в облдуме.

Семья Шевчиков считается одной из самых влиятельных в Тюмени. Им принадлежат крупнейшие ТРЦ, бизнес-центры, туристические объекты.

Шевчик не первый раз оказывает благотворительную помощь. Так в начале месяца она пообещала исполнить предсмертную мечту знахарки Лидии Суриной, которая лечила ее семью. Травница хотела поставить в Тюмени памятник животным — участникам Великой Отечественной войны.