Охранная фирма сэкономила бюджет горбольнице в ЯНАО

Охрану центральной городской больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) будет осуществлять компания из Новосибирска. Она выиграла тендер на оказание охранных услуг. Больнице они обойдутся в 11,9 млн рублей, тогда как начальная цена лота на аукционе была почти вдвое выше — 20,8 млн рублей. Ее удалось сбить одному из пяти участников торгов, сообщается на сайте госзакупок.
«Предмет контракта — охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — указывается в документации торгов. Новоуренгойской центральной городской больнице требуется круглосуточное дежурство на посту охраны, на запасном выходе, в холле приемного отделения, а также осмотр внутренних помещений ежедневно. Количество постов охраны — три. Срок исполнения контракта — с первого января 2024 по декабрь 2025 годов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился только один поставщик.
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