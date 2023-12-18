18 декабря 2023

Охранная фирма сэкономила бюджет горбольнице в ЯНАО

Компания из Новосибирска выиграла тендер на охрану больницы Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, врачи
Начальная цена лота на аукционе составляла 20,8 млн рублей Фото:

Охрану центральной городской больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) будет осуществлять компания из Новосибирска. Она выиграла тендер на оказание охранных услуг. Больнице они обойдутся в 11,9 млн рублей, тогда как начальная цена лота на аукционе была почти вдвое выше — 20,8 млн рублей. Ее удалось сбить одному из пяти участников торгов, сообщается на сайте госзакупок.

«Предмет контракта — охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — указывается в документации торгов. Новоуренгойской центральной городской больнице требуется круглосуточное дежурство на посту охраны, на запасном выходе, в холле приемного отделения, а также осмотр внутренних помещений ежедневно. Количество постов охраны — три. Срок исполнения контракта — с первого января 2024 по декабрь 2025 годов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился только один поставщик.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Охрану центральной городской больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) будет осуществлять компания из Новосибирска. Она выиграла тендер на оказание охранных услуг. Больнице они обойдутся в 11,9 млн рублей, тогда как начальная цена лота на аукционе была почти вдвое выше — 20,8 млн рублей. Ее удалось сбить одному из пяти участников торгов, сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта — охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — указывается в документации торгов. Новоуренгойской центральной городской больнице требуется круглосуточное дежурство на посту охраны, на запасном выходе, в холле приемного отделения, а также осмотр внутренних помещений ежедневно. Количество постов охраны — три. Срок исполнения контракта — с первого января 2024 по декабрь 2025 годов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился только один поставщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...