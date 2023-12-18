Охранная фирма сэкономила бюджет горбольнице в ЯНАО

Компания из Новосибирска выиграла тендер на охрану больницы Нового Уренгоя

19 декабря 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Начальная цена лота на аукционе составляла 20,8 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Охрану центральной городской больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) будет осуществлять компания из Новосибирска. Она выиграла тендер на оказание охранных услуг. Больнице они обойдутся в 11,9 млн рублей, тогда как начальная цена лота на аукционе была почти вдвое выше — 20,8 млн рублей. Ее удалось сбить одному из пяти участников торгов, сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта — охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — указывается в документации торгов. Новоуренгойской центральной городской больнице требуется круглосуточное дежурство на посту охраны, на запасном выходе, в холле приемного отделения, а также осмотр внутренних помещений ежедневно. Количество постов охраны — три. Срок исполнения контракта — с первого января 2024 по декабрь 2025 годов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился только один поставщик.

Охрану центральной городской больницы в Новом Уренгое (ЯНАО) будет осуществлять компания из Новосибирска. Она выиграла тендер на оказание охранных услуг. Больнице они обойдутся в 11,9 млн рублей, тогда как начальная цена лота на аукционе была почти вдвое выше — 20,8 млн рублей. Ее удалось сбить одному из пяти участников торгов, сообщается на сайте госзакупок. «Предмет контракта — охрана имущества, а также обеспечение внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности», — указывается в документации торгов. Новоуренгойской центральной городской больнице требуется круглосуточное дежурство на посту охраны, на запасном выходе, в холле приемного отделения, а также осмотр внутренних помещений ежедневно. Количество постов охраны — три. Срок исполнения контракта — с первого января 2024 по декабрь 2025 годов. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился только один поставщик.