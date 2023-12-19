Прокуратура проверит фирму депутата Тюменской облдумы

19 декабря 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Компанию Майера проверят силовики из-за срыва строительства школы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Прокуратура начала проверку фирмы депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Силовики заинтересовались срывом строительства школы в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к силовым ведомствам. «Объект должен быть сдан еще осенью, но сроки несколько раз переносились. Теперь строительной компании депутата, которая считается монополистом, выигрывающим госконтракты на строительство большинства соцобъектов, грозят серьезные проблемы», — говорит собеседник агентства. Агентство обратилось в прокуратуру Тюменской области. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, как Владимир Майер оставил без зарплаты 130 сотрудников

Прокуратура начала проверку фирмы депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Силовики заинтересовались срывом строительства школы в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к силовым ведомствам. «Объект должен быть сдан еще осенью, но сроки несколько раз переносились. Теперь строительной компании депутата, которая считается монополистом, выигрывающим госконтракты на строительство большинства соцобъектов, грозят серьезные проблемы», — говорит собеседник агентства. Агентство обратилось в прокуратуру Тюменской области. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, как Владимир Майер оставил без зарплаты 130 сотрудников