Прокуратура проверит фирму депутата Тюменской облдумы

Прокуратура начала проверку фирмы депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Силовики заинтересовались срывом строительства школы в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к силовым ведомствам.
«Объект должен быть сдан еще осенью, но сроки несколько раз переносились. Теперь строительной компании депутата, которая считается монополистом, выигрывающим госконтракты на строительство большинства соцобъектов, грозят серьезные проблемы», — говорит собеседник агентства.
Агентство обратилось в прокуратуру Тюменской области. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, как Владимир Майер оставил без зарплаты 130 сотрудников
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.