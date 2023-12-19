Прокуратура проверит фирму депутата Тюменской облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету и финансам в Тюменской областной Думе. Тюмень, майер владимир
Компанию Майера проверят силовики из-за срыва строительства школы Фото:

Прокуратура начала проверку фирмы депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Силовики заинтересовались срывом строительства школы в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к силовым ведомствам.

«Объект должен быть сдан еще осенью, но сроки несколько раз переносились. Теперь строительной компании депутата, которая считается монополистом, выигрывающим госконтракты на строительство большинства соцобъектов, грозят серьезные проблемы», — говорит собеседник агентства.

Агентство обратилось в прокуратуру Тюменской области. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, как Владимир Майер оставил без зарплаты 130 сотрудников

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Прокуратура начала проверку фирмы депутата Тюменской областной Думы Владимира Майера. Силовики заинтересовались срывом строительства школы в Тобольском районе. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к силовым ведомствам. «Объект должен быть сдан еще осенью, но сроки несколько раз переносились. Теперь строительной компании депутата, которая считается монополистом, выигрывающим госконтракты на строительство большинства соцобъектов, грозят серьезные проблемы», — говорит собеседник агентства. Агентство обратилось в прокуратуру Тюменской области. Там информацию подтвердили. Ранее URA.RU сообщало, как Владимир Майер оставил без зарплаты 130 сотрудников
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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