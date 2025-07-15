«Идите, куда хотите»: клиентка из Тюмени нарвалась на грубость сотрудницы ямальской авиакомпании

Клиентка авиакомпании «Ямал» пожаловалась на грубость кассира
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупка билетов через кассу принесла немало огорчений клиентке АТК «Ямал» (архивное фото)
Покупка билетов через кассу принесла немало огорчений клиентке АТК «Ямал» (архивное фото) Фото:

Негативным опытом взаимодействия с кассиром авиакомпании «Ямал» поделилась жена участника СВО из Тюмени. Супруги дважды оформляли билеты у представителя авиаперевозчика и всякий раз нарывались на грубость и равнодушие сотрудницы компании, сообщает клиентка в сети.

«При покупке билетов совместно с супругом (участником СВО) сотрудница проявила крайнюю нелюбезность и грубость. Мой муж после ранения и контузии, поэтому были проблемы со слухом, и когда он ее переспрашивал, она повышала тон и упрекала его, что он не понимает с первого раза, пока я не вмешалась в диалог», – рассказывает клиентка ямальской авиакомпании Марина, покупавшая билеты в Тюмени (точка продаж по улице 8 Марта). Отзыв о работе одной из сотрудниц кассы женщина оставила 14 июля 2025 года на сайте AirLines Inform. По ее словам, неприятный опыт взаимодействия с данным кассиром случился дважды.

Как сообщила пассажирка Марина, специалист потребовала продублировать копии документов на электронную почту. «Из-за слабого сигнала Wi-Fi в кассе нам пришлось буквально выбегать на улицу, на крыльцо, чтобы отправить каждую копию. Весь процесс сопровождался ее неприветливым и раздраженным отношением», – пишет женщина. В тот раз она не стала оставлять отзыв, но неудачный опыт общения с этим же кассиром повторился.

Билеты на рейс авиакомпании супруги покупали 12 июля 2025 года. «Когда я вернулась с запрошенной ею справкой мужа за 2025 год и предоставила весь пакет, у сотрудницы возник совершенно нелогичный вопрос: почему я не предоставила справку с «Госуслуг», подтверждающую, что мой муж участник СВО, вместо справки, подтверждающей мой статус жены участника СВО. Видимо, свидетельства о заключении брака ей было мало. Все это выглядит как откровенная бюрократическая волокита и некомпетентность», – уверена клиентка компании.

При этом она не смогла назвать имени кассира, так как бейджа у сотрудницы не было. «Это делает невозможным ее идентификацию и усугубляет ощущение безответственности», – считает покупательница билетов. Копии документов в кассе авиакомпании сделать отказались. «Идите куда хотите и делайте копии там», – цитирует женщина слова кассира.

При этом клиентка сожалеет, что из-за грубости сотрудников формируется негативное впечатление о всей авиакомпании. «Мы ценили вашу авиакомпанию, но подобные инциденты заставляют задуматься о выборе перевозчика в будущем», – пишет автор жалобы.

Агентство URA.RU подготовило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ будет опубликован позже.

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Негативным опытом взаимодействия с кассиром авиакомпании «Ямал» поделилась жена участника СВО из Тюмени. Супруги дважды оформляли билеты у представителя авиаперевозчика и всякий раз нарывались на грубость и равнодушие сотрудницы компании, сообщает клиентка в сети. «При покупке билетов совместно с супругом (участником СВО) сотрудница проявила крайнюю нелюбезность и грубость. Мой муж после ранения и контузии, поэтому были проблемы со слухом, и когда он ее переспрашивал, она повышала тон и упрекала его, что он не понимает с первого раза, пока я не вмешалась в диалог», – рассказывает клиентка ямальской авиакомпании Марина, покупавшая билеты в Тюмени (точка продаж по улице 8 Марта). Отзыв о работе одной из сотрудниц кассы женщина оставила 14 июля 2025 года на сайте AirLines Inform. По ее словам, неприятный опыт взаимодействия с данным кассиром случился дважды. Как сообщила пассажирка Марина, специалист потребовала продублировать копии документов на электронную почту. «Из-за слабого сигнала Wi-Fi в кассе нам пришлось буквально выбегать на улицу, на крыльцо, чтобы отправить каждую копию. Весь процесс сопровождался ее неприветливым и раздраженным отношением», – пишет женщина. В тот раз она не стала оставлять отзыв, но неудачный опыт общения с этим же кассиром повторился. Билеты на рейс авиакомпании супруги покупали 12 июля 2025 года. «Когда я вернулась с запрошенной ею справкой мужа за 2025 год и предоставила весь пакет, у сотрудницы возник совершенно нелогичный вопрос: почему я не предоставила справку с «Госуслуг», подтверждающую, что мой муж участник СВО, вместо справки, подтверждающей мой статус жены участника СВО. Видимо, свидетельства о заключении брака ей было мало. Все это выглядит как откровенная бюрократическая волокита и некомпетентность», – уверена клиентка компании. При этом она не смогла назвать имени кассира, так как бейджа у сотрудницы не было. «Это делает невозможным ее идентификацию и усугубляет ощущение безответственности», – считает покупательница билетов. Копии документов в кассе авиакомпании сделать отказались. «Идите куда хотите и делайте копии там», – цитирует женщина слова кассира. При этом клиентка сожалеет, что из-за грубости сотрудников формируется негативное впечатление о всей авиакомпании. «Мы ценили вашу авиакомпанию, но подобные инциденты заставляют задуматься о выборе перевозчика в будущем», – пишет автор жалобы. Агентство URA.RU подготовило запрос в авиакомпанию «Ямал». Ответ будет опубликован позже.
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