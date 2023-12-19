Сотни домов в Шадринске останутся без тепла из-за приостановки котельной

В Шадринске 21 декабря ограничат теплоснабжение и горячую воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринск (Курганская область) 21 декабря для устранения дефекта в трубопроводе теплосети временно ограничат подачу теплоснабжения и горячей воды. Под отключение попадут около 500 жилых домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Шадринских тепловых сетей» (ШТС).

«Для устранения дефекта на магистральном трубопроводе тепловой сети 21 декабря с 9 часов утра временно будет приостановлена подача тепла и горячей воды для 337 многоквартирных и 137 частных домов центральной части города. Так же по отключение ресурса попадет ряд детских садов и школ», — сообщили в пресс-службе ШТС.

В рамках ремонта перекроют проезд по улице Щеткина на участке от улицы Пионерская до улицы Михайловская. Для работ планируют задействовать до восьми единиц техники и три бригады ремонтников. По словам гендиректора «Шадринских тепловых сетей» Сергея Чекалкина, главная задача коммунальщиков быстро и слаженно выполнить работу, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По данным администрации Шадринска, расчетное время ремонта порядка 10 часов.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского города Альменево Алексей Снежко уволил рабочих котельной, из-за которых мерзли жители. После этого инцидента мэр начал поиски новых кочегаров для работы в котельной МУП «Водоканал».