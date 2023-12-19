Губернатор Шумков сравнил официальных лиц с папуасами

20 декабря 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Шумков призвал чиновников говорить по-русски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил чиновников, часто употребляющих заимствованные иностранные слова, с папуасами. Об этом он написал в своем telegram-канале «СилаVправде. (V.Шумков)», призвав официальных лиц говорить по-русски. «Встречая заявления официальных и не очень лиц в отношении школьников и молодежи про „буллинги“, „бодишейминги“, „хейтеров“ и пр., всякий раз думаешь: „Друзья мои, ну что вы, как папуасы? Где ваш родной язык? Великий и могучий. Невозможно представить, чтобы американцы или англичане так густо пересыпали свои слова русской речью. Да и зачем им это. Не нужно детскую среду отравлять проявлениями колониального мышления. Живешь в России — говори по-русски“», — написал Шумков. URA.RU писало, что Шумков высказался о проектах, подобных сериалу «Слову пацана». Губернатор отметил, что нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. И добавил, что не хочет, чтобы будущее поколение было таким, как в некоторых сериалах.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил чиновников, часто употребляющих заимствованные иностранные слова, с папуасами. Об этом он написал в своем telegram-канале «СилаVправде. (V.Шумков)», призвав официальных лиц говорить по-русски. «Встречая заявления официальных и не очень лиц в отношении школьников и молодежи про „буллинги“, „бодишейминги“, „хейтеров“ и пр., всякий раз думаешь: „Друзья мои, ну что вы, как папуасы? Где ваш родной язык? Великий и могучий. Невозможно представить, чтобы американцы или англичане так густо пересыпали свои слова русской речью. Да и зачем им это. Не нужно детскую среду отравлять проявлениями колониального мышления. Живешь в России — говори по-русски“», — написал Шумков. URA.RU писало, что Шумков высказался о проектах, подобных сериалу «Слову пацана». Губернатор отметил, что нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. И добавил, что не хочет, чтобы будущее поколение было таким, как в некоторых сериалах.