19 декабря 2023

Губернатор Шумков сравнил официальных лиц с папуасами

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Шумков призвал чиновников говорить по-русски Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил чиновников, часто употребляющих заимствованные иностранные слова, с папуасами. Об этом он написал в своем telegram-канале «СилаVправде. (V.Шумков)», призвав официальных лиц говорить по-русски.

«Встречая заявления официальных и не очень лиц в отношении школьников и молодежи про „буллинги“, „бодишейминги“, „хейтеров“ и пр., всякий раз думаешь: „Друзья мои, ну что вы, как папуасы? Где ваш родной язык? Великий и могучий. Невозможно представить, чтобы американцы или англичане так густо пересыпали свои слова русской речью. Да и зачем им это. Не нужно детскую среду отравлять проявлениями колониального мышления. Живешь в России — говори по-русски“», — написал Шумков.

URA.RU писало, что Шумков высказался о проектах, подобных сериалу «Слову пацана». Губернатор отметил, что нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. И добавил, что не хочет, чтобы будущее поколение было таким, как в некоторых сериалах.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил чиновников, часто употребляющих заимствованные иностранные слова, с папуасами. Об этом он написал в своем telegram-канале «СилаVправде. (V.Шумков)», призвав официальных лиц говорить по-русски. «Встречая заявления официальных и не очень лиц в отношении школьников и молодежи про „буллинги“, „бодишейминги“, „хейтеров“ и пр., всякий раз думаешь: „Друзья мои, ну что вы, как папуасы? Где ваш родной язык? Великий и могучий. Невозможно представить, чтобы американцы или англичане так густо пересыпали свои слова русской речью. Да и зачем им это. Не нужно детскую среду отравлять проявлениями колониального мышления. Живешь в России — говори по-русски“», — написал Шумков. URA.RU писало, что Шумков высказался о проектах, подобных сериалу «Слову пацана». Губернатор отметил, что нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. И добавил, что не хочет, чтобы будущее поколение было таким, как в некоторых сериалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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