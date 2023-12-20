В Тюмень пришли предновогодние пробки

Из-за новогоднего ажиотажа Тюмень стоит в пробках даже не в часы пик

Заторы в Тюмени все чаще наблюдаются в местах дислокации торговых центров Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пробки на дорогах Тюмени стали появляться даже вне часов пик, а стоимость поездок на такси выросла, так как горожане начали активную подготовку в Новому году и чаще выбираются в торговые центры. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из таксопарков.

«В последние пару дней пробки в дневные часы значительно увеличились. Вызовов такси также стало больше. Ответ простой — предновогодний ажиотаж. Клиенты стали намного чаще вызывать машины, чтобы поехать в торговые центры. Поэтому даже не в часы пик в их районах можно наблюдать серьезные заторы», — рассказал собеседник URA.RU.

Он также добавил, что повышенный спрос увеличивает и цены на поездки. Изменений ситуации водители такси не ожидают вплоть до январских праздников.

URA.RU запросило комментарий по ситуации в УГИБДД региона. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, по данным правоохранителей на дорогах Тюменской области перед праздниками обострилась аварийная обстановка.