В Тюмень пришли предновогодние пробки

Пробки на дорогах Тюмени стали появляться даже вне часов пик, а стоимость поездок на такси выросла, так как горожане начали активную подготовку в Новому году и чаще выбираются в торговые центры. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из таксопарков.
«В последние пару дней пробки в дневные часы значительно увеличились. Вызовов такси также стало больше. Ответ простой — предновогодний ажиотаж. Клиенты стали намного чаще вызывать машины, чтобы поехать в торговые центры. Поэтому даже не в часы пик в их районах можно наблюдать серьезные заторы», — рассказал собеседник URA.RU.
Он также добавил, что повышенный спрос увеличивает и цены на поездки. Изменений ситуации водители такси не ожидают вплоть до январских праздников.
URA.RU запросило комментарий по ситуации в УГИБДД региона. Ответ ожидается. Как ранее писало агентство, по данным правоохранителей на дорогах Тюменской области перед праздниками обострилась аварийная обстановка.
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