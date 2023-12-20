В Тюмени не будут вырубать деревья, из-за которых жители создали петицию

Ранее жители собирали подписи против сноса деревьев в районе Мыса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Жуковского не будут вырубать сосны. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители собирали подписи против сноса деревьев в районе Мыса, петицию подписали более 300 человек.

«Специалисты департамента городского хозяйства провели осмотр на месте, убедились, что признаков сноса нет. Начальник управления по экологии Анна Битюкова пояснила, что за порубочным билетом в департамент городского хозяйства тоже никто не обращался. <…> При самовольном сносе зеленых насаждений специалисты предъявят нарушителю претензию и выставят счет, пятикратно превышающий стоимость каждого дерева», — рассказали в мэрии.

Во время обсуждения в управе Ленинского округа выяснилось, что участок, за который переживают жители, принадлежит собственнику. Он пояснил, что не планирует пока использовать землю. Руководители управы предупредили, что вырубка деревьев без разрешения наказывается, как минимум, штрафом.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы собирали подписи против сноса сосен. Как указывали жители в петиции, деревья разделяют жилые дома от оживленной дороги.