21 декабря 2023

Тюменские дороги сковали девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Пробки начались в городе с 17 часов вечера Фото:

В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 17:25. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Мориса Тореза, Челюскинцев и других.

Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах Мельникайте, Елизарова и Минской.

Постоять придется на центральных улицах города
Постоять придется на центральных улицах города
Фото:

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В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:25. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Мориса Тореза, Челюскинцев и других. Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах Мельникайте, Елизарова и Минской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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