Пробки начались в городе с 17 часов вечера
В центре Тюмени и других районах города образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 17:25. Пробки девять баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Мориса Тореза, Челюскинцев и других.
Сервисом зафиксировано три аварии. ДТП отмечены на улицах Мельникайте, Елизарова и Минской.
Постоять придется на центральных улицах города
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