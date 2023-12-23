Тюменский бизнесмен вложит более 300 млн рублей в старые здания на объездной

24 декабря 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Часть средств уйдет на снос старых зданий, а часть помещений попадет под реновацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на объездной дороге по улице Федюнинского появится первый ретейл-парк. Предприниматель Сергей Колесник планирует вложить 330 миллионов рублей в реновацию и снос старых зданий, которые сейчас находятся на этом месте. «Инвестиции в стройку и реновацию старых зданий на ул. Федюнинского, 12, где будет создан первый в Тюмени ретейл-парк, составят около 330 млн руб. Часть зданий попадет под реновацию, а часть будет снесена», — сообщил бизнесмен в разговоре с РБК-Тюмень. Сейчас на этом месте расположена автомойка и несколько хозяйственных построек. Вскоре там появятся новые объекты высотой не более трех этажей. Ретейл-парк представляет собой эконом-формат торговых центров, развлекательных и сервисных объектов, расположенных на одной территории. Основная идея ритейл парка — создать комфортное и удобное пространство для покупок и отдыха, где посетители могут насладиться широким выбором товаров, удобной парковкой и дополнительными услугами. К 2025 году в Тюмени откроется крупный логистический центр торговой сети «Монетка». В проект будет инвестировано около 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.

В Тюмени на объездной дороге по улице Федюнинского появится первый ретейл-парк. Предприниматель Сергей Колесник планирует вложить 330 миллионов рублей в реновацию и снос старых зданий, которые сейчас находятся на этом месте. «Инвестиции в стройку и реновацию старых зданий на ул. Федюнинского, 12, где будет создан первый в Тюмени ретейл-парк, составят около 330 млн руб. Часть зданий попадет под реновацию, а часть будет снесена», — сообщил бизнесмен в разговоре с РБК-Тюмень. Сейчас на этом месте расположена автомойка и несколько хозяйственных построек. Вскоре там появятся новые объекты высотой не более трех этажей. Ретейл-парк представляет собой эконом-формат торговых центров, развлекательных и сервисных объектов, расположенных на одной территории. Основная идея ритейл парка — создать комфортное и удобное пространство для покупок и отдыха, где посетители могут насладиться широким выбором товаров, удобной парковкой и дополнительными услугами. К 2025 году в Тюмени откроется крупный логистический центр торговой сети «Монетка». В проект будет инвестировано около 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.