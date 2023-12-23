23 декабря 2023
22 декабря 2023

Тюменский бизнесмен вложит более 300 млн рублей в старые здания на объездной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Часть средств уйдет на снос старых зданий, а часть помещений попадет под реновацию Фото:

В Тюмени на объездной дороге по улице Федюнинского появится первый ретейл-парк. Предприниматель Сергей Колесник планирует вложить 330 миллионов рублей в реновацию и снос старых зданий, которые сейчас находятся на этом месте.

«Инвестиции в стройку и реновацию старых зданий на ул. Федюнинского, 12, где будет создан первый в Тюмени ретейл-парк, составят около 330 млн руб. Часть зданий попадет под реновацию, а часть будет снесена», — сообщил бизнесмен в разговоре с РБК-Тюмень.

Сейчас на этом месте расположена автомойка и несколько хозяйственных построек. Вскоре там появятся новые объекты высотой не более трех этажей.

Ретейл-парк представляет собой эконом-формат торговых центров, развлекательных и сервисных объектов, расположенных на одной территории. Основная идея ритейл парка — создать комфортное и удобное пространство для покупок и отдыха, где посетители могут насладиться широким выбором товаров, удобной парковкой и дополнительными услугами.

К 2025 году в Тюмени откроется крупный логистический центр торговой сети «Монетка». В проект будет инвестировано около 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на объездной дороге по улице Федюнинского появится первый ретейл-парк. Предприниматель Сергей Колесник планирует вложить 330 миллионов рублей в реновацию и снос старых зданий, которые сейчас находятся на этом месте. «Инвестиции в стройку и реновацию старых зданий на ул. Федюнинского, 12, где будет создан первый в Тюмени ретейл-парк, составят около 330 млн руб. Часть зданий попадет под реновацию, а часть будет снесена», — сообщил бизнесмен в разговоре с РБК-Тюмень. Сейчас на этом месте расположена автомойка и несколько хозяйственных построек. Вскоре там появятся новые объекты высотой не более трех этажей. Ретейл-парк представляет собой эконом-формат торговых центров, развлекательных и сервисных объектов, расположенных на одной территории. Основная идея ритейл парка — создать комфортное и удобное пространство для покупок и отдыха, где посетители могут насладиться широким выбором товаров, удобной парковкой и дополнительными услугами. К 2025 году в Тюмени откроется крупный логистический центр торговой сети «Монетка». В проект будет инвестировано около 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...