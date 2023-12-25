25 декабря 2023

В ЯНАО ночной пожар охватил «деревяшку». Фото

В Новом Уренгое пожарные локализовали возгорание в деревянном доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
В Новом Уренгое горел деревянный дом по улице Южная Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночное время 26 декабря произошло возгорание нежилого деревянного дома по улице Южной. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Ночью в 1 час 19 минут на пульт пожарной охраны Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в расселенном деревянном многоквартирном доме №16 по улице Южной. В 2 часа 12 минут пожар был локализован на площади 576 квадратных метров. В 3 часа 13 минут ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале.

В настоящее время на месте возгорания работают 27 пожарных и 8 единиц техники МЧС России. Пожарные не допустили переброски огня на соседние дома, хотя такая угроза существовала. Жильцы соседних домов были эвакуированы и размещены в автобусах.

Деревянный дом по улице Южная, 16 загорелся 26 декабря
Деревянный дом по улице Южная, 16 загорелся 26 декабря
Фото:
Ликвидация пожара в деревянном доме
Ликвидация пожара в деревянном доме
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночное время 26 декабря произошло возгорание нежилого деревянного дома по улице Южной. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Ночью в 1 час 19 минут на пульт пожарной охраны Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в расселенном деревянном многоквартирном доме №16 по улице Южной. В 2 часа 12 минут пожар был локализован на площади 576 квадратных метров. В 3 часа 13 минут ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. В настоящее время на месте возгорания работают 27 пожарных и 8 единиц техники МЧС России. Пожарные не допустили переброски огня на соседние дома, хотя такая угроза существовала. Жильцы соседних домов были эвакуированы и размещены в автобусах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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