В ЯНАО ночной пожар охватил «деревяшку». Фото

В Новом Уренгое пожарные локализовали возгорание в деревянном доме

26 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое горел деревянный дом по улице Южная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночное время 26 декабря произошло возгорание нежилого деревянного дома по улице Южной. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Ночью в 1 час 19 минут на пульт пожарной охраны Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в расселенном деревянном многоквартирном доме №16 по улице Южной. В 2 часа 12 минут пожар был локализован на площади 576 квадратных метров. В 3 часа 13 минут ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. В настоящее время на месте возгорания работают 27 пожарных и 8 единиц техники МЧС России. Пожарные не допустили переброски огня на соседние дома, хотя такая угроза существовала. Жильцы соседних домов были эвакуированы и размещены в автобусах. Деревянный дом по улице Южная, 16 загорелся 26 декабря Фото: telegram-канал ГУ МЧС по ЯНАО — https://t.me/gumchsyanao89/4537 Ликвидация пожара в деревянном доме Фото: telegram-канал ГУ МЧС по ЯНАО — https://t.me/gumchsyanao89/4537

В Новом Уренгое (ЯНАО) в ночное время 26 декабря произошло возгорание нежилого деревянного дома по улице Южной. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Ночью в 1 час 19 минут на пульт пожарной охраны Нового Уренгоя поступило сообщение о пожаре в расселенном деревянном многоквартирном доме №16 по улице Южной. В 2 часа 12 минут пожар был локализован на площади 576 квадратных метров. В 3 часа 13 минут ликвидировано открытое горение», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в telegram-канале. В настоящее время на месте возгорания работают 27 пожарных и 8 единиц техники МЧС России. Пожарные не допустили переброски огня на соседние дома, хотя такая угроза существовала. Жильцы соседних домов были эвакуированы и размещены в автобусах.