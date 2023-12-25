25 декабря 2023

Яйца из Казахстана не пропустили на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная служба
На границе с Казахстаном в Курганской области развернули машину с яйцом и мясом без документов (архивное фото) Фото:

На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 25 декабря остановили автомобиль, который пытался провезти яйца и мясо без ветеринарного сертификата. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В машине перевозился поднадзорный груз: 15 кг свинины, 5 кг мяса птицы и 120 яиц без ветеринарного сертификата», — указано на сайте. Представители ведомства отмечают, что у продукции отсутствовали документы, которые подтверждают их происхождение и безопасность, что стало поводом не пустить небезопасный продукт на территорию РФ.

Сообщается, что машину с продовольствием отправили обратно в соседнюю республику для оформления документов. Также сообщается, что с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения грузов.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили яичный порошок весом в 4140 кг, который следовал из Казахстана в Московскую область. Специалисты обнаружили, что в продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.

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На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 25 декабря остановили автомобиль, который пытался провезти яйца и мясо без ветеринарного сертификата. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В машине перевозился поднадзорный груз: 15 кг свинины, 5 кг мяса птицы и 120 яиц без ветеринарного сертификата», — указано на сайте. Представители ведомства отмечают, что у продукции отсутствовали документы, которые подтверждают их происхождение и безопасность, что стало поводом не пустить небезопасный продукт на территорию РФ. Сообщается, что машину с продовольствием отправили обратно в соседнюю республику для оформления документов. Также сообщается, что с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения грузов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили яичный порошок весом в 4140 кг, который следовал из Казахстана в Московскую область. Специалисты обнаружили, что в продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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