Яйца из Казахстана не пропустили на курганской границе

26 декабря 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

На границе с Казахстаном в Курганской области развернули машину с яйцом и мясом без документов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 25 декабря остановили автомобиль, который пытался провезти яйца и мясо без ветеринарного сертификата. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В машине перевозился поднадзорный груз: 15 кг свинины, 5 кг мяса птицы и 120 яиц без ветеринарного сертификата», — указано на сайте. Представители ведомства отмечают, что у продукции отсутствовали документы, которые подтверждают их происхождение и безопасность, что стало поводом не пустить небезопасный продукт на территорию РФ. Сообщается, что машину с продовольствием отправили обратно в соседнюю республику для оформления документов. Также сообщается, что с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения грузов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили яичный порошок весом в 4140 кг, который следовал из Казахстана в Московскую область. Специалисты обнаружили, что в продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.

На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 25 декабря остановили автомобиль, который пытался провезти яйца и мясо без ветеринарного сертификата. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В машине перевозился поднадзорный груз: 15 кг свинины, 5 кг мяса птицы и 120 яиц без ветеринарного сертификата», — указано на сайте. Представители ведомства отмечают, что у продукции отсутствовали документы, которые подтверждают их происхождение и безопасность, что стало поводом не пустить небезопасный продукт на территорию РФ. Сообщается, что машину с продовольствием отправили обратно в соседнюю республику для оформления документов. Также сообщается, что с перевозчиком была проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения грузов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили яичный порошок весом в 4140 кг, который следовал из Казахстана в Московскую область. Специалисты обнаружили, что в продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.