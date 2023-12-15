15 декабря 2023

Курганские власти отчитались о реализации важнейшей программы здравоохранения

Глава депздрава Сигидаев: в Курганской области до конца года построят три ФАПа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кипель. Курган, фельдшерско акушерский пункт, фап, кипель
Работы по капитальному ремонту и строительству модульных конструкций близки к завершению Фото:

На территории Курганской области до конца 2023 года появится три новых ФАПа. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. Правительство уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан.

«Работы по программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ завершены практически на 100%. Остались три модульных ФАПа от одного подрядчика. Договорились сделать все, чтобы сдать объекты в этом году», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Задержка была связана с морозами. Подрядчик пообещал, что работы будут ускорены.

Проект реализуется при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По его указу в регионе проводится комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. Губернатор обратился к своей команде с требованием усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой отрасли. По решению Шумкова из бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. В ноябре Курган попал в топ городов РФ по качеству медицинского обслуживания. В депздраве подчеркивали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Курганской области до конца 2023 года появится три новых ФАПа. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. Правительство уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан. «Работы по программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ завершены практически на 100%. Остались три модульных ФАПа от одного подрядчика. Договорились сделать все, чтобы сдать объекты в этом году», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Задержка была связана с морозами. Подрядчик пообещал, что работы будут ускорены. Проект реализуется при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По его указу в регионе проводится комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. Губернатор обратился к своей команде с требованием усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой отрасли. По решению Шумкова из бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. В ноябре Курган попал в топ городов РФ по качеству медицинского обслуживания. В депздраве подчеркивали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...