Курганские власти отчитались о реализации важнейшей программы здравоохранения

На территории Курганской области до конца 2023 года появится три новых ФАПа. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. Правительство уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан.
«Работы по программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ завершены практически на 100%. Остались три модульных ФАПа от одного подрядчика. Договорились сделать все, чтобы сдать объекты в этом году», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Задержка была связана с морозами. Подрядчик пообещал, что работы будут ускорены.
Проект реализуется при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По его указу в регионе проводится комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. Губернатор обратился к своей команде с требованием усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой отрасли. По решению Шумкова из бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. В ноябре Курган попал в топ городов РФ по качеству медицинского обслуживания. В депздраве подчеркивали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее.
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