Курганские власти отчитались о реализации важнейшей программы здравоохранения

Глава депздрава Сигидаев: в Курганской области до конца года построят три ФАПа

16 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Работы по капитальному ремонту и строительству модульных конструкций близки к завершению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области до конца 2023 года появится три новых ФАПа. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. Правительство уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан. «Работы по программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ завершены практически на 100%. Остались три модульных ФАПа от одного подрядчика. Договорились сделать все, чтобы сдать объекты в этом году», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Задержка была связана с морозами. Подрядчик пообещал, что работы будут ускорены. Проект реализуется при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По его указу в регионе проводится комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. Губернатор обратился к своей команде с требованием усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой отрасли. По решению Шумкова из бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. В ноябре Курган попал в топ городов РФ по качеству медицинского обслуживания. В депздраве подчеркивали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее.

На территории Курганской области до конца 2023 года появится три новых ФАПа. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев. Правительство уделяет повышенное внимание строительству и ремонту медучреждений в соответствии с требованиями граждан. «Работы по программе „Модернизация первичного звена здравоохранения“ завершены практически на 100%. Остались три модульных ФАПа от одного подрядчика. Договорились сделать все, чтобы сдать объекты в этом году», — написал Алексей Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Задержка была связана с морозами. Подрядчик пообещал, что работы будут ускорены. Проект реализуется при поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. По его указу в регионе проводится комплекс мер, направленный на поддержку системы здравоохранения. Губернатор обратился к своей команде с требованием усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников этой отрасли. По решению Шумкова из бюджета в 2024 году на здравоохранение потратят более трех млрд рублей. В ноябре Курган попал в топ городов РФ по качеству медицинского обслуживания. В депздраве подчеркивали, что курганские больницы стали современнее и привлекательнее.