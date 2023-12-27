Кулеба обрадовался, что члены НАТО разрешили ему сидеть рядом

27 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Существует полная уверенность в скором вступлении Украины в НАТО, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был радостно удивлен тем, что члены НАТО разрешили ему занять место рядом с ними. На саммите Украина-НАТО ему было предложено сесть на стул между представителями Британии и Турции, а не на обычное место для гостей. «На саммите Украина-НАТО мне сказали посидеть на стуле между Британией и Турцией, а не там, где обычно сидят гости. Столтенберг сказал мне, что теперь мое место там, поскольку я равный», — передает слова Кулебы украинское издание «Страна.ua». Он выразил надежду, что Украина вскоре присоединится к НАТО. Лидеры стран Запада через непубличные каналы передают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в настоящее время Киеву нет места в НАТО. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что основные партнеры, в том числе США и Германия, негативно высказываются о возможности приглашения Украины в альянс. Во время пресс-конференции в Киеве, Зеленский заявил, что Киев не приглашают в НАТО, а намеки на частичное участие в альянсе выглядят нелепо, передает Life .

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был радостно удивлен тем, что члены НАТО разрешили ему занять место рядом с ними. На саммите Украина-НАТО ему было предложено сесть на стул между представителями Британии и Турции, а не на обычное место для гостей. «На саммите Украина-НАТО мне сказали посидеть на стуле между Британией и Турцией, а не там, где обычно сидят гости. Столтенберг сказал мне, что теперь мое место там, поскольку я равный», — передает слова Кулебы украинское издание «Страна.ua». Он выразил надежду, что Украина вскоре присоединится к НАТО. Лидеры стран Запада через непубличные каналы передают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в настоящее время Киеву нет места в НАТО. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что основные партнеры, в том числе США и Германия, негативно высказываются о возможности приглашения Украины в альянс. Во время пресс-конференции в Киеве, Зеленский заявил, что Киев не приглашают в НАТО, а намеки на частичное участие в альянсе выглядят нелепо, передает Life.