Экс-посол Украины: в НАТО жестко ответили Зеленскому

Экс-посол Украины Чалый: Зеленскому непублично сообщают, что не ждут в НАТО

Владимир Зеленский уверен, что в будущем его страна вступит в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидеры стран Запада через непубличные каналы сообщают президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его стране сейчас нет места в НАТО. Об этом высказался бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, <…>, США и Германия, они негативные. В плане того, что: „Не претендуйте сейчас на приглашение в НАТО в Вашингтоне на грядущем саммите“. Приблизительно так говорят нашей власти», — высказался Валерий Чалый в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Он отметил, что позиция Запада по Украине в НАТО не изменится в ближайшем будущем.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2024 году в США. На предыдущем представители альянса не смогли договориться насчет членства Украины. Как говорил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, если ВСУ не победят ВС РФ на поле боя, то Украине не светит вступление в НАТО.

Зеленский обратился к блоку сразу после начала спецоперации. Однако альянс не хочет принимать Украину из-за возможного конфликта с Россией. На этом фоне Зеленский на каждом саммите требует, чтобы его стране разрешили вступить в альянс. При этом депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко считает, что присоединение его страны к НАТО — это ложный путь, пишет RT.