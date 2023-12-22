22 декабря 2023

В Канаде заявили о больших проблемах НАТО из-за помощи Украине

Трюдо: НАТО испытывает дефицит оружия из-за помощи Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Союзники по НАТО отправляют большой объем вооружения на Украину, заявил Джастин Трюдо Фото:
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Объем поставляемых боеприпасов на Украину является значительным, что влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в сфере запасов вооружения. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«У всех большие проблемы, потому что мы, все мы, как союзники НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас, потому что эта страна в данный момент находится на передовой», — передает слова Трюдо Global News. По его мнению, Киев защищает не только свою территорию, но и международный правопорядок, основанный на правилах. Трюдо подчеркнул, что Канада и другие союзники остаются сильными и продолжают защищать себя в соответствии с правилами.

В Пентагоне обнаружили проблемы при пополнении боеприпасов, которые были отправлены на Украину. Источники из американской газеты The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулианн Смит заявила о нехватке оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за их оказания военной помощи ВСУ. Она отметила, что такая ситуация наблюдается во всем альянсе, включая такие страны, как Эстония, передает Life.

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Объем поставляемых боеприпасов на Украину является значительным, что влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в сфере запасов вооружения. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «У всех большие проблемы, потому что мы, все мы, как союзники НАТО, отправляем огромное количество боеприпасов на Украину прямо сейчас, потому что эта страна в данный момент находится на передовой», — передает слова Трюдо Global News. По его мнению, Киев защищает не только свою территорию, но и международный правопорядок, основанный на правилах. Трюдо подчеркнул, что Канада и другие союзники остаются сильными и продолжают защищать себя в соответствии с правилами. В Пентагоне обнаружили проблемы при пополнении боеприпасов, которые были отправлены на Украину. Источники из американской газеты The Washington Post указали, что Вашингтону требуется дополнительное производство топлива и взрывчатых веществ. Постоянный представитель США при организации Джулианн Смит заявила о нехватке оружия и боеприпасов в странах НАТО из-за их оказания военной помощи ВСУ. Она отметила, что такая ситуация наблюдается во всем альянсе, включая такие страны, как Эстония, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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