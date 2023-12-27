Тюменцам рассказали, когда откроют проезд в районе развязки на Монтажников

В Тюмени откроют проезд на развязке Монтажников весной или летом 2024 года

28 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Дорогу закрыли из-за ремонта ливневого коллектора Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени откроют проезд в районе развязки на Монтажников весной-летом 2024 года. Дорогу закрыли из-за ремонта ливневого коллектора. Об этом сообщили в администрации города. «В настоящее время в районе транспортной развязки по ул. Монтажников, съезд с ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Республики, ведутся работы по капитальному ремонту ливневого коллектора. После завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства проезд будет открыт (ориентировочно это весна-лето 2024 г.)», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли два съезда с развязки улиц Мельникайте — Хабаровская. Полностью работы по объекту планируют завершить в 2024 году.

В Тюмени откроют проезд в районе развязки на Монтажников весной-летом 2024 года. Дорогу закрыли из-за ремонта ливневого коллектора. Об этом сообщили в администрации города. «В настоящее время в районе транспортной развязки по ул. Монтажников, съезд с ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Республики, ведутся работы по капитальному ремонту ливневого коллектора. После завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства проезд будет открыт (ориентировочно это весна-лето 2024 г.)», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открыли два съезда с развязки улиц Мельникайте — Хабаровская. Полностью работы по объекту планируют завершить в 2024 году.