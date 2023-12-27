27 декабря 2023

Двух тюменцев осудили из-за убийства за долг в 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, арест, тюрьма, замок, суд, клетка, лишение свободы, задержание
Подсудимым назначили по 12 лет в колонии строгого режима Фото:

Двух жителей Тюмени осудили за убийство их знакомого. Причиной смертельного конфликта стал долг в 500 рублей, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский областной суд вынес приговор в отношении мужчин 1999 и 1984 годов рождения. Они признаны виновными в убийстве», — говорится в сообщении.

Известно, что в августе подсудимые убили своего знакомого за то, что тот отказался возвращать долг размером в 500 рублей. URA.RU ранее рассказало подробности этого дела. Суд приговорил каждого из мужчин к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Двух жителей Тюмени осудили за убийство их знакомого. Причиной смертельного конфликта стал долг в 500 рублей, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский областной суд вынес приговор в отношении мужчин 1999 и 1984 годов рождения. Они признаны виновными в убийстве», — говорится в сообщении. Известно, что в августе подсудимые убили своего знакомого за то, что тот отказался возвращать долг размером в 500 рублей. URA.RU ранее рассказало подробности этого дела. Суд приговорил каждого из мужчин к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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