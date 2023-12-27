Двух тюменцев осудили из-за убийства за долг в 500 рублей

Подсудимым назначили по 12 лет в колонии строгого режима
Двух жителей Тюмени осудили за убийство их знакомого. Причиной смертельного конфликта стал долг в 500 рублей, сообщает на официальном сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Тюменский областной суд вынес приговор в отношении мужчин 1999 и 1984 годов рождения. Они признаны виновными в убийстве», — говорится в сообщении.
Известно, что в августе подсудимые убили своего знакомого за то, что тот отказался возвращать долг размером в 500 рублей. URA.RU ранее рассказало подробности этого дела. Суд приговорил каждого из мужчин к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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