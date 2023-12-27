Тюменцы оплатили долг за свет пожилому соседу, выжившему в фашистском концлагере

28 декабря 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Неравнодушные тюменцы не позволили пожилому человеку, прошедшему через ужасы войны, остаться без электричества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюмени жители дома №148к3 по улице Широтной оплатили долг в 34 000 рублей и вернули в квартиру пожилого соседа электричество, которое ему отключили накануне Нового года. В детстве мужчина был узником концлагеря, смог выжить, а сейчас живет в квартире сына, который и накопил задолженность. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома. «26 декабря мы узнали, что у нашего соседа Владимира Фомича за неуплату отключили электричество. Он пожилой человек, бывший узник концлагеря, еще и сломал недавно ногу, ходит на костылях. Оказалось, долг за квартиру перед управляющей компанией составляет почти 34 000 рублей. Мы с соседями решили помочь и собрали сумму, оплатили счет», — рассказала собеседница URA.RU. Ситуация произошла в доме №148к3 по улице Широтной. По словам тюменки, Владимир Фомич Апон — личность в Тюмени известная. Его, как очевидца событий Великой Отечественной войны, в период которой он был ребенком, часто зовут на мероприятия в школы для общения с детьми. Как выяснилось, мужчина проживает в квартире, которая принадлежит его сыну. Как пояснили в управляющей компании «Престиж и К», перед отключением собственника несколько раз предупреждали о необходимости оплатить задолженность, но он этого не сделал. Решение об отключении приняла УК, так как расчеты с поставщиком света — энергосбытовой компанией «Восток» — жильцы проводят не напрямую. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поставщика ресурсов. «Прием платежей от владельцев жилых помещений этого дома за электроэнергию производит управляющая компания, как и ввод ограничений в отношении неплательщиков. Прямых договоров у владельцев жилых помещений с ЭК „Восток“ на поставку электроэнергии в настоящее время не существует», — пояснили в пресс-службе. В настоящее время свет к квартире пожилого тюменца есть, Новый год он встретит с электричеством. При этом, по словам соседей, у него есть еще и большой долг за другие ресурсы, порядка 50 000 рублей. Жители дома надеются, что сын мужчины заплатит эти деньги, чтобы проблем у его отца больше не возникало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени жители дома №148к3 по улице Широтной оплатили долг в 34 000 рублей и вернули в квартиру пожилого соседа электричество, которое ему отключили накануне Нового года. В детстве мужчина был узником концлагеря, смог выжить, а сейчас живет в квартире сына, который и накопил задолженность. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц дома. «26 декабря мы узнали, что у нашего соседа Владимира Фомича за неуплату отключили электричество. Он пожилой человек, бывший узник концлагеря, еще и сломал недавно ногу, ходит на костылях. Оказалось, долг за квартиру перед управляющей компанией составляет почти 34 000 рублей. Мы с соседями решили помочь и собрали сумму, оплатили счет», — рассказала собеседница URA.RU. Ситуация произошла в доме №148к3 по улице Широтной. По словам тюменки, Владимир Фомич Апон — личность в Тюмени известная. Его, как очевидца событий Великой Отечественной войны, в период которой он был ребенком, часто зовут на мероприятия в школы для общения с детьми. Как выяснилось, мужчина проживает в квартире, которая принадлежит его сыну. Как пояснили в управляющей компании «Престиж и К», перед отключением собственника несколько раз предупреждали о необходимости оплатить задолженность, но он этого не сделал. Решение об отключении приняла УК, так как расчеты с поставщиком света — энергосбытовой компанией «Восток» — жильцы проводят не напрямую. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поставщика ресурсов. «Прием платежей от владельцев жилых помещений этого дома за электроэнергию производит управляющая компания, как и ввод ограничений в отношении неплательщиков. Прямых договоров у владельцев жилых помещений с ЭК „Восток“ на поставку электроэнергии в настоящее время не существует», — пояснили в пресс-службе. В настоящее время свет к квартире пожилого тюменца есть, Новый год он встретит с электричеством. При этом, по словам соседей, у него есть еще и большой долг за другие ресурсы, порядка 50 000 рублей. Жители дома надеются, что сын мужчины заплатит эти деньги, чтобы проблем у его отца больше не возникало.