В Тюмени на «Забег Обещаний» с мэром зарегистрировалось рекордное число горожан

29 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

«Забег Обещаний» пройдет в Тюмени 1 января 2024 г. на набережной реки Туры Фото: Алексей Андронов © URA.RU На тюменский «Забег Обещаний» уже подано более 700 заявок. Как рассказал URA.RU координатор проекта в Тюмени Рамиль Саитов, первый раз за всю историю забега в областной столице заявилось такое больше количество участников. На забеге даст свое обещание и глава города Руслан Кухарук. «В Тюмени 1 января забег пройдет уже в шестой раз. И в этом году мы идем на рекорд — уже подано более 700 заявок. На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более, что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — рассказал URA.RU координатор проекта «Забег Обещаний» в Тюмени Рамиль Саитов. Принять участие в забеге могут тюменцы любого возраста. Также горожане могут принести с собой санки, приехать на велосипеде и привести своих питомцев.

На тюменский «Забег Обещаний» уже подано более 700 заявок. Как рассказал URA.RU координатор проекта в Тюмени Рамиль Саитов, первый раз за всю историю забега в областной столице заявилось такое больше количество участников. На забеге даст свое обещание и глава города Руслан Кухарук. «В Тюмени 1 января забег пройдет уже в шестой раз. И в этом году мы идем на рекорд — уже подано более 700 заявок. На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более, что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — рассказал URA.RU координатор проекта «Забег Обещаний» в Тюмени Рамиль Саитов. Принять участие в забеге могут тюменцы любого возраста. Также горожане могут принести с собой санки, приехать на велосипеде и привести своих питомцев.