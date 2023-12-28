28 декабря 2023

В Тюмени на «Забег Обещаний» с мэром зарегистрировалось рекордное число горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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IX Забег на Кубок кристальной трезвости. Сургут, забег, бегуны, зож
«Забег Обещаний» пройдет в Тюмени 1 января 2024 г. на набережной реки Туры Фото:

На тюменский «Забег Обещаний» уже подано более 700 заявок. Как рассказал URA.RU координатор проекта в Тюмени Рамиль Саитов, первый раз за всю историю забега в областной столице заявилось такое больше количество участников. На забеге даст свое обещание и глава города Руслан Кухарук.

«В Тюмени 1 января забег пройдет уже в шестой раз. И в этом году мы идем на рекорд — уже подано более 700 заявок. На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более, что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — рассказал URA.RU координатор проекта «Забег Обещаний» в Тюмени Рамиль Саитов.

Принять участие в забеге могут тюменцы любого возраста. Также горожане могут принести с собой санки, приехать на велосипеде и привести своих питомцев.

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На тюменский «Забег Обещаний» уже подано более 700 заявок. Как рассказал URA.RU координатор проекта в Тюмени Рамиль Саитов, первый раз за всю историю забега в областной столице заявилось такое больше количество участников. На забеге даст свое обещание и глава города Руслан Кухарук. «В Тюмени 1 января забег пройдет уже в шестой раз. И в этом году мы идем на рекорд — уже подано более 700 заявок. На забеге будет и глава города Руслан Кухарук, мы ожидаем от него интересного обещания. Тем более, что обещание этого года он выполнил — в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского», — рассказал URA.RU координатор проекта «Забег Обещаний» в Тюмени Рамиль Саитов. Принять участие в забеге могут тюменцы любого возраста. Также горожане могут принести с собой санки, приехать на велосипеде и привести своих питомцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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