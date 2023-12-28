Тюменцы пожаловались на отсутствие парков в микрорайоне

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие парков и скверов в районе ТВВИКУ. Об этом сообщила в социальных сетях одна из тюменок.
«В районе ТВВИКУ сделайте места где можно погулять/отдохнуть. Парки, скверы, детские площадки. Одни гаражи», возмутилась тюменка Татьяна в соцсети «ВКонтакте».
В городской администрации рассказали, что в районе не рассматривается вопрос благоустройства озелененных зон. Однако жители по этому вопросу могут обратиться в управу КАО. «В адресных перечнях озелененных территорий, озелененных зон общественных пространств территория в районе ТВВИКУ отсутствует. Перечни формируются по предложениям управ», — рассказали в мэрии.
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