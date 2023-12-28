28 декабря 2023

Тюменцы пожаловались на отсутствие парков в микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, благоустройство города, лежаки в парке
В районе не рассматривается вопрос благоустройства озелененных зон Фото:

Жители Тюмени пожаловались на отсутствие парков и скверов в районе ТВВИКУ. Об этом сообщила в социальных сетях одна из тюменок.

«В районе ТВВИКУ сделайте места где можно погулять/отдохнуть. Парки, скверы, детские площадки. Одни гаражи», возмутилась тюменка Татьяна в соцсети «ВКонтакте».

В городской администрации рассказали, что в районе не рассматривается вопрос благоустройства озелененных зон. Однако жители по этому вопросу могут обратиться в управу КАО. «В адресных перечнях озелененных территорий, озелененных зон общественных пространств территория в районе ТВВИКУ отсутствует. Перечни формируются по предложениям управ», — рассказали в мэрии.

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Жители Тюмени пожаловались на отсутствие парков и скверов в районе ТВВИКУ. Об этом сообщила в социальных сетях одна из тюменок. «В районе ТВВИКУ сделайте места где можно погулять/отдохнуть. Парки, скверы, детские площадки. Одни гаражи», возмутилась тюменка Татьяна в соцсети «ВКонтакте». В городской администрации рассказали, что в районе не рассматривается вопрос благоустройства озелененных зон. Однако жители по этому вопросу могут обратиться в управу КАО. «В адресных перечнях озелененных территорий, озелененных зон общественных пространств территория в районе ТВВИКУ отсутствует. Перечни формируются по предложениям управ», — рассказали в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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