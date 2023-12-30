В Тюменской области ухудшатся погодные условия 1 января

В регионе ожидает мокрый снег
В Тюменской области 1 января ожидаются обильные осадки, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72».
«Внимание: днем 1 января на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь, гололед, метель. Ветер юго-западный со скоростью до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Синоптики предупреждали, что в городе в первый день 2024 года выпадет почти недельная норма осадков. Обещали, что количество осадков приблизится к 12 миллиметрам.
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