30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Тюменской области ухудшатся погодные условия 1 января

В Тюменской области 1 января спрогнозировали сильный ветер и обильные осадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, зима, погода, снегопад
В регионе ожидает мокрый снег Фото:

В Тюменской области 1 января ожидаются обильные осадки, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72».

«Внимание: днем 1 января на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь, гололед, метель. Ветер юго-западный со скоростью до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждали, что в городе в первый день 2024 года выпадет почти недельная норма осадков. Обещали, что количество осадков приблизится к 12 миллиметрам.

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В Тюменской области 1 января ожидаются обильные осадки, а также сильный ветер — до 18 метров в секунду. Об этом предупредил telegram-канал «Оповещение 72». «Внимание: днем 1 января на юге Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильные осадки: снег, мокрый снег, дождь, гололед, метель. Ветер юго-западный со скоростью до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Синоптики предупреждали, что в городе в первый день 2024 года выпадет почти недельная норма осадков. Обещали, что количество осадков приблизится к 12 миллиметрам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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