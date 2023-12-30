В Тюменской области в канун Нового года сбили лося. Видео

31 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

На Червишевском тракте сбили лося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области 31 декабря на Червишевском тракте сбили лося. Об этом сообщил очевидец журналисту URA.RU. «Ехал в сторону Тюмени, когда заметил ДТП. Оказалось, что кто-то насмерть сбил лося», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. Также он прислал видео с аварии. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается. Место аварии Фото: очевидец

В Тюменской области 31 декабря на Червишевском тракте сбили лося. Об этом сообщил очевидец журналисту URA.RU. «Ехал в сторону Тюмени, когда заметил ДТП. Оказалось, что кто-то насмерть сбил лося», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. Также он прислал видео с аварии. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.