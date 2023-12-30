30 декабря 2023

В Тюменской области в канун Нового года сбили лося. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
На Червишевском тракте сбили лося Фото:

В Тюменской области 31 декабря на Червишевском тракте сбили лося. Об этом сообщил очевидец журналисту URA.RU.

«Ехал в сторону Тюмени, когда заметил ДТП. Оказалось, что кто-то насмерть сбил лося», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. Также он прислал видео с аварии.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.

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В Тюменской области 31 декабря на Червишевском тракте сбили лося. Об этом сообщил очевидец журналисту URA.RU. «Ехал в сторону Тюмени, когда заметил ДТП. Оказалось, что кто-то насмерть сбил лося», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. Также он прислал видео с аварии. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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