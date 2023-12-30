На Червишевском тракте сбили лося
В Тюменской области 31 декабря на Червишевском тракте сбили лося. Об этом сообщил очевидец журналисту URA.RU.
«Ехал в сторону Тюмени, когда заметил ДТП. Оказалось, что кто-то насмерть сбил лося», — рассказал очевидец журналисту URA.RU. Также он прислал видео с аварии.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД по региону. Ответ от них ожидается.
Место аварии
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