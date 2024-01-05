05 января 2024
04 января 2024

В Кургане три иномарки попали в массовое ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, сугроб, снег, камаз, зима, дтп, метель, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
В Кургане произошла массовая авария с грузовиком Фото:

Массовая авария произошла в курганском микрорайоне Северный. Три иномарки угодили в ДТП с грузовым автоманипулятором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший свидетелем инцидента.

«Три иномарки попали под груженый автоманипулятор на улице Панфилова в Кургане», — рассказал о событии корреспондент. В ДТП с грузовиком получили повреждения Kia Picanto, Hyundai Sonata и Mitsubishi Lancer.

О пострадавших не сообщается. Малолитражку после столкновения вынесло на обочину. Проезд по дороге частично затруднен.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе три человека получили травмы. После неудачного обгона, столкнулись Lada Kalina и Toyota Corolla.

Обновлено в 19:36 (мст) 5 января 2024 г. В ОГИБДД по г. Кургану сообщили, что водитель крана Daewoo в 12:40 двигался по улице Панфилова со стороны улицы Ястржембского по направлению к Чеховскому путепроводу. По пути он въехал в стоящий автомобиль Hyundai Sonata. Корейский седан врезался в Kia, а тот уже — в Mitsubishi Lancer. «Люди в ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовая авария произошла в курганском микрорайоне Северный. Три иномарки угодили в ДТП с грузовым автоманипулятором. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, ставший свидетелем инцидента. «Три иномарки попали под груженый автоманипулятор на улице Панфилова в Кургане», — рассказал о событии корреспондент. В ДТП с грузовиком получили повреждения Kia Picanto, Hyundai Sonata и Mitsubishi Lancer. О пострадавших не сообщается. Малолитражку после столкновения вынесло на обочину. Проезд по дороге частично затруднен. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что на курганской трассе три человека получили травмы. После неудачного обгона, столкнулись Lada Kalina и Toyota Corolla. Обновлено в 19:36 (мст) 5 января 2024 г. В ОГИБДД по г. Кургану сообщили, что водитель крана Daewoo в 12:40 двигался по улице Панфилова со стороны улицы Ястржембского по направлению к Чеховскому путепроводу. По пути он въехал в стоящий автомобиль Hyundai Sonata. Корейский седан врезался в Kia, а тот уже — в Mitsubishi Lancer. «Люди в ДТП не пострадали, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...