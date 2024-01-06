06 января 2024
05 января 2024

Тюменскую трассу планируют расширить до 2034 года

Тюменские власти планируют расширить трассу Тюмень — Омск к 2034 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, машина, шоссе, автомобиль, авто, трасса, дорога
Трассу Тюмень — Омск хотят расширить до четырех полос Фото:

Тюменские власти хотят расширить до четырех полос федеральную трассу Тюмень — Омск к 2034 году. Об этом указано в документе правительства региона.

«В долгосрочном периоде до 2034 года планируется привести дорогу [от Тюменской области] до границы Омской области в нормативное состояние первой категории», — указано в документации, с которой ознакомились журналисты 72.RU. Трассу хотят расширить до четырех полос.

Замначальника Главного управления строительства (ГУС) региона Андрей Чистяков еще в апреле прошлого года сообщал, что в регионе собираются расширить федеральную трассу до четырех полос. Уже тогда работы во всю велись. В «Уралуправтодоре» URA.RU рассказали, что все запланированное могут закончить лишь к 2031 году.

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Тюменские власти хотят расширить до четырех полос федеральную трассу Тюмень — Омск к 2034 году. Об этом указано в документе правительства региона. «В долгосрочном периоде до 2034 года планируется привести дорогу [от Тюменской области] до границы Омской области в нормативное состояние первой категории», — указано в документации, с которой ознакомились журналисты 72.RU. Трассу хотят расширить до четырех полос. Замначальника Главного управления строительства (ГУС) региона Андрей Чистяков еще в апреле прошлого года сообщал, что в регионе собираются расширить федеральную трассу до четырех полос. Уже тогда работы во всю велись. В «Уралуправтодоре» URA.RU рассказали, что все запланированное могут закончить лишь к 2031 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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