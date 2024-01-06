Тюменскую трассу планируют расширить до 2034 года

Тюменские власти хотят расширить до четырех полос федеральную трассу Тюмень — Омск к 2034 году. Об этом указано в документе правительства региона.
«В долгосрочном периоде до 2034 года планируется привести дорогу [от Тюменской области] до границы Омской области в нормативное состояние первой категории», — указано в документации, с которой ознакомились журналисты 72.RU. Трассу хотят расширить до четырех полос.
Замначальника Главного управления строительства (ГУС) региона Андрей Чистяков еще в апреле прошлого года сообщал, что в регионе собираются расширить федеральную трассу до четырех полос. Уже тогда работы во всю велись. В «Уралуправтодоре» URA.RU рассказали, что все запланированное могут закончить лишь к 2031 году.
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