08 января 2024
07 января 2024

Курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, автомат, ак, магазин, пули, мобилизация, сво, рожок
Курганским бойцам передали приспособления для перезарядки автоматов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семья Черепановых из Курганской области передала на фронт устройства для более быстрой перезарядки автоматов Калашникова в зимнее время. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера, сообщила волонтер Ирина Лаврентьева.

«Благодарю семью Светланы и Евгения Черепановых, которая помогает курганским участникам СВО. Они передали специальные приспособления „заряжайки“, которые в зимний период очень актуальны на фронте и помогают быстрее зарядить магазин автомата Калашникова. Также переданы хвостовики и накольники для дронов», — написала Лаврентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Пылков показал, как тюменцы делают «тюнинг» дронов и автоматов для бойцов. На мини-производстве с помощью 3D-принтеров создают системы сброса гранат для БПЛА и обвесы для автоматов.

Специальные приспособления используются для более быстрой перезарядки магазина автомата Калашникова
Специальные приспособления используются для более быстрой перезарядки магазина автомата Калашникова
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Семья Черепановых из Курганской области передала на фронт устройства для более быстрой перезарядки автоматов Калашникова в зимнее время. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера, сообщила волонтер Ирина Лаврентьева. «Благодарю семью Светланы и Евгения Черепановых, которая помогает курганским участникам СВО. Они передали специальные приспособления „заряжайки“, которые в зимний период очень актуальны на фронте и помогают быстрее зарядить магазин автомата Калашникова. Также переданы хвостовики и накольники для дронов», — написала Лаврентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Пылков показал, как тюменцы делают «тюнинг» дронов и автоматов для бойцов. На мини-производстве с помощью 3D-принтеров создают системы сброса гранат для БПЛА и обвесы для автоматов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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