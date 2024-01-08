Курганская семья передала на фронт устройства для быстрой перезарядки автоматов. Фото

09 января 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Курганским бойцам передали приспособления для перезарядки автоматов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья Черепановых из Курганской области передала на фронт устройства для более быстрой перезарядки автоматов Калашникова в зимнее время. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера, сообщила волонтер Ирина Лаврентьева. «Благодарю семью Светланы и Евгения Черепановых, которая помогает курганским участникам СВО. Они передали специальные приспособления „заряжайки“, которые в зимний период очень актуальны на фронте и помогают быстрее зарядить магазин автомата Калашникова. Также переданы хвостовики и накольники для дронов», — написала Лаврентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Пылков показал, как тюменцы делают «тюнинг» дронов и автоматов для бойцов. На мини-производстве с помощью 3D-принтеров создают системы сброса гранат для БПЛА и обвесы для автоматов. Специальные приспособления используются для более быстрой перезарядки магазина автомата Калашникова Фото: страница Ирины Лаврентьевой в соцсети «ВКонтакте»

Семья Черепановых из Курганской области передала на фронт устройства для более быстрой перезарядки автоматов Калашникова в зимнее время. Устройства изготовлены с помощью 3D-принтера, сообщила волонтер Ирина Лаврентьева. «Благодарю семью Светланы и Евгения Черепановых, которая помогает курганским участникам СВО. Они передали специальные приспособления „заряжайки“, которые в зимний период очень актуальны на фронте и помогают быстрее зарядить магазин автомата Калашникова. Также переданы хвостовики и накольники для дронов», — написала Лаврентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганский участник СВО Пылков показал, как тюменцы делают «тюнинг» дронов и автоматов для бойцов. На мини-производстве с помощью 3D-принтеров создают системы сброса гранат для БПЛА и обвесы для автоматов.