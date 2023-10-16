Участник СВО из Кургана Александр Пылков показал, как в Тюмени местный житель в своем гараже «тюнингует» БПЛА и автоматы для отправки на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганец, побывавший на мини-производстве.
«Житель Тюмени Антон в своем гараже делает на 3D-принтерах хвостовики и системы сброса гранат для дронов. Также производятся обвесы для автомата Калашникова», — рассказал участник СВО из Кургана.
Ранее URA.RU писало, что рязанский боец с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников. Его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. По словам военнослужащего, такая граната имеет пластмассовый корпус, напечатанный на 3D-принтере.
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