Курганец показал, как в Тюмени делают «тюнинг» дронов и автоматов для бойцов СВО. Видео

Курганский участник СВО Пылков: тюменцы создают системы сброса гранат для дронов
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В Тюмени бойцам СВО создают системы сброса для дронов (архивное фото) Фото:
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Участник СВО из Кургана Александр Пылков показал, как в Тюмени местный житель в своем гараже «тюнингует» БПЛА и автоматы для отправки на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганец, побывавший на мини-производстве.

«Житель Тюмени Антон в своем гараже делает на 3D-принтерах хвостовики и системы сброса гранат для дронов. Также производятся обвесы для автомата Калашникова», — рассказал участник СВО из Кургана.

Ранее URA.RU писало, что рязанский боец с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников. Его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. По словам военнослужащего, такая граната имеет пластмассовый корпус, напечатанный на 3D-принтере.

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Участник СВО из Кургана Александр Пылков показал, как в Тюмени местный житель в своем гараже «тюнингует» БПЛА и автоматы для отправки на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганец, побывавший на мини-производстве. «Житель Тюмени Антон в своем гараже делает на 3D-принтерах хвостовики и системы сброса гранат для дронов. Также производятся обвесы для автомата Калашникова», — рассказал участник СВО из Кургана. Ранее URA.RU писало, что рязанский боец с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников. Его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. По словам военнослужащего, такая граната имеет пластмассовый корпус, напечатанный на 3D-принтере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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