В Курганской области за год создадут пять тысяч новых рабочих мест

Новые рабочие места появятся к 2025 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До пяти тысяч новых рабочих мест планируют создать в Курганской области к 2025 году. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«К 2025 году мы видим плюс до пяти тысяч новых рабочих мест. Эти прогнозы сверстаны исходя из тех инвестиционных проектов, на которые мы выйдем», — рассказал Шумков в интервью ТАСС.

За последние четыре года в регионе благодаря инвестпроектам было уже создано более 10 тысяч рабочих мест. Также губернатор отметил, что за несколько лет в регионе в шесть раз снизился уровень безработицы.

Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков анонсировал открытие Центра женского здоровья. Его создание будет направлено на повышение рождаемости в регионе.