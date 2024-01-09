«Хор Турецкого» снял клип в Тюмени

Тюмень появится в клипе известного музыкального коллектива «Хор Турецкого». В интервью тюменскому телеканалу Михаил Турецкий рассказал, что в музыкальном видео появятся сибирская природа и любимые места артистов в Тюмени.
«Хорошим антуражем будут города, которые идут у нас по [гастрольному] маршруту. Это трасса Курган — Тюмень, леса дремучие, огромные деревья. И здесь в Тюмени у нас есть любимые места, где мы чувствуем, что город красивый, где сила Севера, сила Сибири», — рассказал Михаил Турецкий в интервью тюменской телекомпании ГТРК «Регион-Тюмень».
В клипе артисты поют на тюменском мосту Влюбленных и в заснеженном лесу. Премьера назначена на конец января — начало февраля.
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