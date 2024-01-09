09 января 2024

«Хор Турецкого» снял клип в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Хор Турецкого. Магнитогорск, турецкий михаил
В клипе артисты поют песню на тюменском мосту Влюбленных и в заснеженном лесу Фото:

Тюмень появится в клипе известного музыкального коллектива «Хор Турецкого». В интервью тюменскому телеканалу Михаил Турецкий рассказал, что в музыкальном видео появятся сибирская природа и любимые места артистов в Тюмени.

«Хорошим антуражем будут города, которые идут у нас по [гастрольному] маршруту. Это трасса Курган — Тюмень, леса дремучие, огромные деревья. И здесь в Тюмени у нас есть любимые места, где мы чувствуем, что город красивый, где сила Севера, сила Сибири», — рассказал Михаил Турецкий в интервью тюменской телекомпании ГТРК «Регион-Тюмень».

В клипе артисты поют на тюменском мосту Влюбленных и в заснеженном лесу. Премьера назначена на конец января — начало февраля.

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Тюмень появится в клипе известного музыкального коллектива «Хор Турецкого». В интервью тюменскому телеканалу Михаил Турецкий рассказал, что в музыкальном видео появятся сибирская природа и любимые места артистов в Тюмени. «Хорошим антуражем будут города, которые идут у нас по [гастрольному] маршруту. Это трасса Курган — Тюмень, леса дремучие, огромные деревья. И здесь в Тюмени у нас есть любимые места, где мы чувствуем, что город красивый, где сила Севера, сила Сибири», — рассказал Михаил Турецкий в интервью тюменской телекомпании ГТРК «Регион-Тюмень». В клипе артисты поют на тюменском мосту Влюбленных и в заснеженном лесу. Премьера назначена на конец января — начало февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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